Міноборони переходить до цифрового обліку та моніторингу пального

Фото: https://mod.gov.ua

Міноборони України затвердило концепцію цифрового обліку й моніторингу споживання та якості пального - це означає перехід від ручних замірів і паперових журналів до автоматичного, постійного контролю, повідомила пресслужба міністерства.

"Це крок до максимально прозорого та контрольованого забезпечення війська, а також виконання Національної антикорупційної програми Ініціатором концепції стало Командування Сил логістики ЗСУ. Документ насамперед визначає, як має працювати контроль залишків пального в центрах забезпечення", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства у суботу

"Ми починаємо з концепції, а далі крок за кроком впроваджуємо повний цифровий облік і моніторинг пального — одного з ключових ресурсів для війська", — зазначив Міністр оборони України Денис Шмигаль, якого цитує пресслужба.

Повідомляється, що резервуари обладнають датчиками, які в реальному часі передаватимуть дані про залишки та рух пального в цифрову систему. Так можна швидко бачити нестачу, аномальні втрати та реагувати без виїзних перевірок.

Як зазначає пресслужба Міноборони, наразі облік пального вже ведеться в цифровій системі на базі SAP — сучасної програми для управління ресурсами, яку використовують армії 90% країн НАТО. Але щоб звірити облікові дані з фактичними залишками, раніше були потрібні виїзні перевірки та ручні заміри. Це займало час і створювало ризики помилок або зловживань, особливо з огляду на великі обсяги пального на базах зберігання. Датчики дадуть змогу одразу бачити реальну картину онлайн. Якщо виникає нестача або аномальні втрати — їх можна буде швидко виявити й відреагувати.

Також зникне потреба в паперових журналах і щоденних ручних вимірюваннях. Контроль стане автоматичним і безперервним.

Наступним етапом стане впровадження цифрових інструментів для автоматичного розрахунку потреб у пальному.

"Система знає, скільки пального є, як воно витрачається і як часто поповнюється. Надалі це дасть змогу прогнозувати потреби й вчасно поповнювати запаси. Саме так працює сучасний рітейл у світі", — прокоментувала Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.