Інтерфакс-Україна
Події
12:14 27.12.2025

Міноборони переходить до цифрового обліку та моніторингу пального

2 хв читати
Міноборони переходить до цифрового обліку та моніторингу пального
Фото: https://mod.gov.ua

Міноборони України затвердило концепцію цифрового обліку й моніторингу споживання та якості пального - це означає перехід від ручних замірів і паперових журналів до автоматичного, постійного контролю, повідомила пресслужба міністерства.

"Це крок до максимально прозорого та контрольованого забезпечення війська, а також виконання Національної антикорупційної програми Ініціатором концепції стало Командування Сил логістики ЗСУ. Документ насамперед визначає, як має працювати контроль залишків пального в центрах забезпечення", - йдеться у повідомленні на сайті міністерства у суботу

"Ми починаємо з концепції, а далі крок за кроком впроваджуємо повний цифровий облік і моніторинг пального — одного з ключових ресурсів для війська", — зазначив Міністр оборони України Денис Шмигаль, якого цитує пресслужба.

Повідомляється, що резервуари обладнають датчиками, які в реальному часі передаватимуть дані про залишки та рух пального в цифрову систему. Так можна швидко бачити нестачу, аномальні втрати та реагувати без виїзних перевірок.

Як зазначає пресслужба Міноборони, наразі облік пального вже ведеться в цифровій системі на базі SAP — сучасної програми для управління ресурсами, яку використовують армії 90% країн НАТО. Але щоб звірити облікові дані з фактичними залишками, раніше були потрібні виїзні перевірки та ручні заміри. Це займало час і створювало ризики помилок або зловживань, особливо з огляду на великі обсяги пального на базах зберігання. Датчики дадуть змогу одразу бачити реальну картину онлайн. Якщо виникає нестача або аномальні втрати — їх можна буде швидко виявити й відреагувати.

Також зникне потреба в паперових журналах і щоденних ручних вимірюваннях. Контроль стане автоматичним і безперервним.

Наступним етапом стане впровадження цифрових інструментів для автоматичного розрахунку потреб у пальному.

"Система знає, скільки пального є, як воно витрачається і як часто поповнюється. Надалі це дасть змогу прогнозувати потреби й вчасно поповнювати запаси. Саме так працює сучасний рітейл у світі", — прокоментувала Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Теги: #міноборони #пальне #цифровізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:08 25.12.2025
У Міноборони розповіли про український БпЛА "Лінза", який вироблятимуть спільно з Німеччиною

У Міноборони розповіли про український БпЛА "Лінза", який вироблятимуть спільно з Німеччиною

18:28 23.12.2025
Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

17:59 23.12.2025
Буданов на Запорізькому напрямку нагородив бійців "Спецпідрозділу Тимура"

Буданов на Запорізькому напрямку нагородив бійців "Спецпідрозділу Тимура"

15:05 23.12.2025
Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

17:20 22.12.2025
Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ

Буданов з оптимізмом оцінює майбутнє мирних переговорів – ЗМІ

14:32 22.12.2025
МОЗ разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військових з набутими важкими психічними розладами

МОЗ разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військових з набутими важкими психічними розладами

14:17 22.12.2025
Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

11:47 19.12.2025
Міноборони розпочало тестування системи "Майно" у військових частинах

Міноборони розпочало тестування системи "Майно" у військових частинах

20:18 18.12.2025
Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

09:31 17.12.2025
Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня

Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза

Зеленський про діалог із суспільством щодо умов миру: в кінці-кінців є референдум, є вибори

Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

Росія наполягатиме на участі голосуванні українців в РФ та на окупованих територіях для невизнання виборів – Зеленський за даними розвідки

ОСТАННЄ

Україну атакували 40 ракет та 519 БпЛА, знешкоджено 503 цілі, є влучання 10 ракет – ПС ЗСУ

Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза

Зеленський про діалог із суспільством щодо умов миру: в кінці-кінців є референдум, є вибори

Співробітники Управління держохорони чинять спротив працівникам НАБУ

Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

На Дніпропетровщині зазнали поранень дві жінки через ворожі обстріли - поліція

Росія наполягатиме на участі голосуванні українців в РФ та на окупованих територіях для невизнання виборів – Зеленський за даними розвідки

Зустріч з Трампом буде публічною – Зеленський

Зеленський на шляху до Трампа в США зупиниться в Канаді для розмови з Карні та лідерами Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА