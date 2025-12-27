Інтерфакс-Україна
10:52 27.12.2025

Україну вночі атаковано майже 500 дронами, "шахедами" та 40 ракетами

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Російські окупанти з ночі атакували Україну майже 500 дронів, значною кількістю "шахедів" та 40 ракетами, зокрема "кинджали", основна ціль – Київ, цивільна інфраструктура, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще досі триває черговий російський удар – з ночі майже 500 дронів, значна кількість "шахедів", також 40 ракет, зокрема "кинджали". Основна мішень – це Київ: енергетика та цивільна інфраструктура", - написав він у телеграмі у суботу вранці.

Президент зазначив, що "на жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки". За його даними, під завалами одного з них рятувальники шукають людину.

"У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання, опалення. Зараз триває ліквідація пожеж. Уже на деяких енергетичних обʼєктах почали працювати ремонтні бригади, на інших персонал в укриттях – рятувальники й ремонтники почнуть роботи одразу після відбоїв повітряних тривог", - наголосив Зеленський.

