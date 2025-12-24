Інтерфакс-Україна
13:47 24.12.2025

Рота вбитими та 9 полонених окупантів - результат роботи 57 ОМПБр у Вовчанському районі

Українські воїни знищили роту окупантів та взяли в полон ще 9 в результаті бойової роботи на околицях села Вільча Вовчанського району Харківської області.

Як повідомляє 57 окрема мотопіхотна бригада ім.Костя Гордієнка, для здійснення штурмових дій ворог застосовує тактику малих піхотних груп, засоби БпЛА та керовані авіаційні боєприпаси.

"Ударно-пошукові групи 57 ОМПБр проводять зачистки населеного пункту, а по укриттях ворога працюють, зокрема, fpv-дрони. Результати своєї роботи показує ББпС "Мурчики", - йдеться у повідомленні.

Також у бригаді опублікували відповідне відео з кадрами роботи.

