На Вовчанському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого штурму на мотоциклі та квадроциклах - 57 ОМПБр

На Вовчанському напрямку українські пілоти зірвали спробу ворожого штурму на мотоциклі та квадроциклах, повідомляє 57 окрема мотопіхотна бригада ім.Костя Гордієнка.

"На перескладання з категорії "А" для мотоциклів відправляються окупанти на Вовчанському напрямку. Щоправда, складати іспит з водіння треба буде вже в пеклі. До вашої уваги кадри роботи ББпС "Мурчики" 57 ОМПБр на Вовчанському напрямку. Пілоти зупинили спробу ворожого штурму на мотоциклі та квадроциклах. Та аби таких засобів у ворога було менше, ведеться робота і в тилах. Палимо їх двоколісні в лісах бєлгородщини, і будемо палити надалі", - йдеться у повідомленні бригади у соцмережах.