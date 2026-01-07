Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати – єдина країна, яку "бояться" РФ та КНР, вкотре нагадав, що він закінчив вісім війн, пожалкував, що Норвегія не присудила йому Нобелевську премію миру, та запевнив, що без його особистої участі Росія б "зараз мала всю Україну".

"Пам'ятайте, всі ці великі прихильники НАТО мали 2% ВВП, і більшість з них не платили свої рахунки, ДОКИ Я НЕ ПРИЙШОВ. США, нерозумно, платили за них! Я, з повагою, довів їх до 5% ВВП, І ВОНИ ЗАПЛАТИЛИ, одразу. Всі говорили, що це неможливо, але це було можливо, тому що, понад усе, вони всі мої друзі. Без мого втручання Росія зараз мала б ВСЮ УКРАЇНУ. Пам'ятайте також, що я самотужки ЗАКІНЧИВ 8 ВІЙН, а Норвегія, член НАТО, нерозумно вирішила не давати мені Нобелівську премію миру", - заявив він у власній соціальній мережі True Social.

Також він заявив, що Сполучені Штати завжди будуть поруч з НАТО, "навіть якщо вони не будуть поруч з нами".

"Але це не має значення! Важливо те, що я врятував мільйони життів. РОСІЯ І КИТАЙ НЕ БОЯТЬСЯ НАТО БЕЗ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ, І Я СУМНІВАЮСЯ, ЩО НАТО БУДЕ З НАМИ, ЯКЩО МИ ДІЙСНО ПОТРЕБУЄМО ЇХ. ВСІМ ПОЩАСТИЛО, ЩО Я ВІДНОВИВ НАШУ АРМІЮ ПІД ЧАС МОГО ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ПОВНОВАЖЕНЬ І ПРОДОВЖУЮ ЦЕ РОБИТИ. Ми завжди будемо поруч з НАТО, навіть якщо вони не будуть поруч з нами. Єдина країна, яку Китай і Росія бояться і поважають, — це США, ВІДНОВЛЕНІ ДЖ. Д. ТРАМПОМ. ЗРОБІМО АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!!!" – зазначив він.