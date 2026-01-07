Українці подали майже 90 тис. заяв до Міжнародного реєстру збитків RD4U – Шуляк

Фото: Харківська ОВА

Українці вже подали Міжнародного реєстру збитків RD4U майже 90 тис. заяв у 14 категоріях, проте велика кількість громадян не документують збитки через помилки у поданні чи брак доказів, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Найгірше, коли люди не подаються взагалі, бо думають, що без ідеального пакета документів це неможливо. Особливо це помітно в категорії для житла на ТОТ, оскільки навіть якщо ви не маєте підтверджень, що ваше майно там знищено, ви все одно можете подати заяву саме про втрату доступу чи контролю до нього", – пояснила Шуляк агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, під час подання заяви важливо надати максимум інформації, яку громадяни мають на сьогодні, та уважно обирати категорії.

Також тепер заяви до RD4U можуть подавати і юридичні особи у випадках пошкодження або знищення інфраструктури й про пошкодження, знищення або втрату активів на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, нагадала Шуляк в Telegram-каналі.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U) ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.