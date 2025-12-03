СБУ заочно повідомила про підозру російському медику на прізвисько "доктор зло", який піддавав тортурам полонених

Служба безпеки України та Національна поліція зібрали доказову базу на ще одного окупанта, який причетний до масових катувань українських військовополонених – російського медика виправної колонії, повідомляє СБУ.

"Йдеться про Іллю Сорокіна – фельдшера медчастини виправної колонії № 10 управління виконання покарань по Республіці Мордовія (РФ)", - зазначає українська спецслужба в телеграм-каналі в середу.

Як встановило розслідування, фігурант вчиняв тортури до поранених українських воїнів, яких тримали в місцевій тюрмі. "За жорстокі катування над ув’язненими Сорокін отримав від них прізвисько "доктор зло", - уточнюють у відомстві.

Згідно з повідомленням, серед іншого, задокументовано, що під виглядом проведення "медогляду", застосовував до полонених електрошокер, що призводило до їхньої непритомності або тимчасового паралічу різних частин тіла. "Крім цього, російський фельдшер навмисно залишав поранених воїнів, яких тримали у застінках, без знеболювальних та перев’язок", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сорокіну про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, жорстоке поводження з військовополоненими). Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи, щоб знайти його та покарати.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та сприяння Департаменту карного розшуку Національної поліції України.