12:25 06.01.2026

РФ пошкодила 307 пам’яток та 261 об’єкт культурної інфраструктури України в 2025р - Мінкультури

У 2025 році внаслідок російської агресії в Україні зруйновано та пошкоджено 307 пам’яток культурної спадщини та 261 об’єкт культурної інфраструктури, повідомляє Міністерство культури України.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення зазнали руйнувань 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що серед пошкоджених об’єктів культурної спадщини 153 мають статус національного значення, 1333 — місцевого, 154 — щойно виявлені.

Загалом пошкодження зафіксовано в 18 областях: найбільших руйнувань зазнали пам’ятки у Харківській області — 344, Херсонській — 297, Одеській — 182, Донецькій — 175, Київській області та м. Києві — 163.

Крім того, внаслідок обстрілів та бойових дій постраждали 2446 об’єктів культурної інфраструктури, з яких 498 — повністю знищено, а найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Сумській та Миколаївській областях. 

Загалом постраждали: клубні заклади – 1193; бібліотеки – 854; заклади мистецької освіти – 188; музеї та галереї – 136; театри, кінотеатри та філармонії – 50; парки, зоопарки – 11; заповідники – 9; цирки – 4; кіностудія у м. Києві.

"Майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює точний обрахунок кількості пам’яток та закладів культури, що постраждали внаслідок бойових дій та окупації", - зазначили у відомстві.

Теги: #пошкодження #атака_рф #мкск

