7 корпус ДШВ: На Харківщині росіяни знову спробували використати газогін для просування, їх зупинено, знищено щонайменше 40 окупантів

Воїни 7 корпусу Десантно-штурмових військ (ДШВ) на куп’янському напрямку (Харківська обл.) зірвали спробу ворога штурмувати українські позиції, використавши газотранспортний трубопровід "Союз" для прихованого виходу та накопичення сил, ліквідовано щонайменше 40 окупантів, повідомила пресслужба корпусу.

"На купʼянському напрямку 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада 7 корпусу ШР ДШВ зірвала спробу противника здійснити штурм із використанням газотранспортного трубопроводу "Союз". Газопровід ворог намагався використати для прихованого виходу та подальшого накопичення сил", - йдеться у повідомленні 7 корпусу ДШВ у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що противник діяв північніше Новоплатонівки – у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. До спроби прориву РФ залучила близько 50 осіб. Проте бійці 77 оаембр своєчасно виявила наміри ворога та у взаємодії із суміжними підрозділами зупинили штурм противника. Підтверджено ліквідацію щонайменше 40 військовослужбовців противника.

"За результатами операції, ворог не досяг поставлених задач, а обстановка в смузі відповідальності – стабілізована", - наголосили у пресслужбі корпусу.

Зазначається, що наразі у зоні відповідальності 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади противник продовжує діяти малими групами та намагається здійснювати просочування між позиціями. "Дії окупантів – під постійним контролем Сил оборони та припиняються", йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, росіяни раніше вже використовували такий прийом. Орієнтовно це вже четвертий випадок. Так, у вересні 2025р. російські війська спробували просунутися в тил українських позицій у Куп’янську через підземний газопровід. За даними аналітиків ISW, російські війська раніше використовували підземні трубопроводи для просування в тилу українських оборонних позицій в Авдіївці Донецької області у січні 2024 року та в Суджі Курської області у березні 2025 року. За даними ISW, підрозділи 60-ї окремої десантно-штурмової бригади Ветеранів (Добровольчий десантно-штурмовий корпус) російської армії брали участь в обох місіях з прокладання газопроводів в Авдіївці та Суджі.