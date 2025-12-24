Інтерфакс-Україна
Події
14:05 24.12.2025

Сили оборони уразили завод синтетичного каучуку, місце зберігання БЕК та інші об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

В рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 24 грудня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по декількох ворожих об’єктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, у м. Єфремов Тульської області рф уражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Зафіксовані вибухи та масштабну пожежу на території виробництва", - вказується у повідомленні в соцмережі Facebook.

Уражено також місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного тимчасово окупованому українському Криму. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника, уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня (Довжанськ, ТОТ Луганської області).

Окрім того, зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на тимчасово окупованих територіях України.

Результати уражень уточнюються.

