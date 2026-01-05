Сили оборони відбивають штурм Гришиного, ситуація у Мирнограді складна – 7 корпус ДШВ

Сили оборони станом на 5 січня відбивають штурм Гришиного (Покровський р-н, Донецька обл.): останні дві доби росіяни безперервно штурмують українські позиції, у цих штурмах вони вже втратили понад 30 бійців та до 10 одиниць техніки, ситуація у Мирнограді залишається складною, повідомляє пресслужба 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ШР ДШВ)

"З початку нового року ворог нарощує тиск у Покровській агломерації. Через неможливість протисниту лобовими атаками оборону українських військ у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ противник намагається діяти обхідними шляхами. Зокрема, намагається обійти агломерацію через Гришине та Родинське", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що останні дві доби противник безперервно здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Гришине. Під час атак противник залучає живу силу та легку техніку. Штурмові дії проводить здебільшого вночі для мінімізації своїх втрат.

"Водночас на підступах до Гришиного підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ стримують ворога. Загалом за дві останні доби Сили оборони ліквідували понад 30 військовослужбовців противника та уразили до 10 одиниць легкої техніки – мототехніка та багі", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється також, що фіксуються спроби противника діяти малими групами по 6–8 осіб із виходом у північному напрямку від Покровська. "Усі переміщення Сили оборони своєчасно виявляють та уражають противника з урахуванням наявних сил та засобів", - заявляють у ДШВ.

Стосовно ситуації у Мирнограді (Покровський р-н, Донецька обл.) пресслужба повідомила наступне: "Обстановка залишається складною. Підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ спільно з 14 бригадою оперативного призначення НГУ "Червона калина" зосереджують зусилля на контролі північної частини міста, стримують противника у центральній частині міста та не допускають затягування ворогом техніки з південного напрямку".

На східних околицях Мирнограда окупанти намагаються закріпитися, однак Сил оборони контролюють ситуацію.

До оборони Покровської агломерації продовжують залучатися підрозділи Угруповання військ ДШВ, штурмові підрозділи, Сухопутні війська, СБС, ВМС, ССО, СБУ, Нацгвардії та Нацполіції.

Допис супроводжується відео ліквідації ворога при спробі нічного штурму Гришиного.