ДШВ про ситуацію у Покровську: противник безуспішно намагається накопичити сили для штурму Гришиного

Росіяни спробували скористатися логістичним шляхом між Шевченковим та Покровськом для акумуляції додаткових сил та засобів, повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗС України.

"Ворог застосував понад 30 одиниць легкої техніки. Йдеться, зокрема, про мотоцикли, багі та автотранспорт. Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ знищили частину техніки ще під час маршу окупантів. Зокрема, завдяки роботі системи M142 HIMARS. Іншу частину – Сили оборони виявили та уразили безпосередньо у південно-східних межах міста, коли ворог шукав для себе укриття", - йдеться у дописі у телеграм.

За наявною у військових інформацією, діяла 76-ту десантно-штурмова дивізія РФ.

"Мета противника – наростити подальший тиск на північні околиці Покровська, а у подальшому – здійснити штурм Гришиного", - наголошено у дописі.