Росіяни почали застосовувати на фронті просочування поодиноких кавалеристів – військові

Через високі втрати техніки та особового складу війська агресора розпочали на ліній бойового зіткнення атаки поодиноких кавалеристів, повідомили у 92 Окремій штурмовій бригаді імені Івана Сірка.

"Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх "мʼясних штурмів", що змушені переміщатися на конях. Але навіть це їм не допомагає – оператори дронів 5-го штурмового батальйону 92 ОШБр "мінусують" ворога, щойно бачать ціль", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі підрозділу.

Повідомлення супроводжується відео з атакою дронів на кінноту противника.