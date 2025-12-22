Інтерфакс-Україна
Події
17:35 22.12.2025

Росіяни почали застосовувати на фронті просочування поодиноких кавалеристів – військові

1 хв читати

Через високі втрати техніки та особового складу війська агресора розпочали на ліній бойового зіткнення атаки поодиноких кавалеристів, повідомили у 92 Окремій штурмовій бригаді імені Івана Сірка.

"Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх "мʼясних штурмів", що змушені переміщатися на конях. Але навіть це їм не допомагає – оператори дронів 5-го штурмового батальйону 92 ОШБр "мінусують" ворога, щойно бачать ціль", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі підрозділу.

Повідомлення супроводжується відео з атакою дронів на кінноту противника.

Теги: #92_ошбр #штурми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 16.12.2025
ДШВ: Ворог проявляє найбільшу активність на західних околицях Покровська, посилює тиск на південно-східні райони Мирнограда

ДШВ: Ворог проявляє найбільшу активність на західних околицях Покровська, посилює тиск на південно-східні райони Мирнограда

14:20 09.12.2025
У Покровську ворог намагається просочуватися в північну частину міста, ці спроби блокуються – ОК "Схід"

У Покровську ворог намагається просочуватися в північну частину міста, ці спроби блокуються – ОК "Схід"

15:24 22.11.2025
Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

18:57 12.11.2025
Угруповання військ "Курськˮ: Ситуація на напрямку залишається динамічною та контрольованою Силами оборони України

Угруповання військ "Курськˮ: Ситуація на напрямку залишається динамічною та контрольованою Силами оборони України

15:05 12.11.2025
Ворожий масований штурм Покровська на легкій техніці мав частковий успіх, пошуково-ударні дії продовжуються - ДШВ

Ворожий масований штурм Покровська на легкій техніці мав частковий успіх, пошуково-ударні дії продовжуються - ДШВ

14:01 10.11.2025
Росіяни нарощують кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації, найінтенсивніші - на території промзони міста - ДШВ

Росіяни нарощують кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації, найінтенсивніші - на території промзони міста - ДШВ

10:59 15.06.2025
РФ штурмує одразу два напрямки на Донеччині - ОСУВ "Хортиця"

РФ штурмує одразу два напрямки на Донеччині - ОСУВ "Хортиця"

13:12 04.06.2025
Держприкордонслужба: на Сумщині ворог продовжує штурмувати малими групами, броньовану техніку не використовує

Держприкордонслужба: на Сумщині ворог продовжує штурмувати малими групами, броньовану техніку не використовує

21:35 19.04.2025
Зеленський заявляє про продовження штурмів росіян на окремих ділянках фронту

Зеленський заявляє про продовження штурмів росіян на окремих ділянках фронту

02:15 11.04.2025
Інтенсивність спроб ворога штурмувати прикордоння Сумщини за тиждень зросла на 30% - ОВА

Інтенсивність спроб ворога штурмувати прикордоння Сумщини за тиждень зросла на 30% - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Якби не політизоване блокування кластерів щодо перемовин в ЄС, для України вже був би результат – Зеленський

В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів – Зеленський

Зеленському на Ставці представили кандидатури на посаду командувача ПВК "Південь"

США поінформують Україну щодо своїх перемовин із росіянами – Зеленський

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

ОСТАННЄ

Якби не політизоване блокування кластерів щодо перемовин в ЄС, для України вже був би результат – Зеленський

В Україні недостатньо перехоплювачів для дронів – Зеленський

Кабмін оцінив підсумки діяльності чиновників у 2025р: ніхто не отримав негативної оцінки

Зеленському на Ставці представили кандидатури на посаду командувача ПВК "Південь"

США поінформують Україну щодо своїх перемовин із росіянами – Зеленський

Українська делегація вночі надасть деталі щодо перемовин у Маямі – Зеленський

Свириденко: сподіваюся, що найближчими тижнями міністри енергетики і юстиції будуть призначені

РФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – ЗеленськийРФ взяла у полон 13 військових ЗСУ на Сумському напрямку – Зеленський

Уряд спростив для виробників підтвердження локалізації в публічних закупівлях

Українські військові знищили російську РСЗВ "Град" в районі Мирнограда - 79 ОДШБр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА