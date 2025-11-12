Інтерфакс-Україна
Події
18:57 12.11.2025

Угруповання військ "Курськˮ: Ситуація на напрямку залишається динамічною та контрольованою Силами оборони України

1 хв читати

Противник продовжує вести активні дії на ділянках відповідальності угруповання військ "Курськˮ, протягом доби ворог здійснив 3 штурмові дії та 3 авіаційні удари, застосовуючи ударні безпілотні системи.

Як повідомляє УВ "Курськ", зафіксовано 143 атаки дронами-камікадзе типу FPV та 120 скидів боєприпасів із БпЛА. Артилерійські підрозділи противника здійснили 220 обстрілів позицій Сил оборони та прилеглих населених пунктів, використавши понад 1300 боєприпасів різних типів і калібрів.

"Бойові зіткнення відбувалися в районах населених пунктів Костянтинівка, Юнаківка (вчора ввечері) та Яблунівка (сьогодні)", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ повідомили, що втрати противника за добу становлять 82 військовослужбовці, з них 58 — безповоротні, 24 — санітарні.

Втрати озброєння та військової техніки складають 14 одиниць, з них: знищено: 6 БпЛА, 1 квадроцикл, 1 мотоцикл, 1 автомобільна техніка, 2 склади боєприпасів; пошкоджено: 1 артилерійська система, 2 склади боєприпасів.

"Ситуація на напрямку залишається динамічною та контрольованою Силами оборони України", - зазначили в УВ "Курськ".

В угрупованні наголосили, що противник продовжує здійснювати спроби виснаження українських підрозділів масованими обстрілами та діями малих штурмових груп, проте успіху не має.

"Українські підрозділи впевнено утримують займані позиції, своєчасно реагують на зміни обстановки та ефективно знищують живу силу й техніку противника", - йдеться у повідомленні.

Теги: #війська #курськ #штурми #угруповання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 12.11.2025
Ворожий масований штурм Покровська на легкій техніці мав частковий успіх, пошуково-ударні дії продовжуються - ДШВ

Ворожий масований штурм Покровська на легкій техніці мав частковий успіх, пошуково-ударні дії продовжуються - ДШВ

14:01 10.11.2025
Росіяни нарощують кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації, найінтенсивніші - на території промзони міста - ДШВ

Росіяни нарощують кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації, найінтенсивніші - на території промзони міста - ДШВ

02:44 25.10.2025
Франція готова у 2026 р. розгорнути свої війська в Україні - ЗМІ

Франція готова у 2026 р. розгорнути свої війська в Україні - ЗМІ

13:57 06.10.2025
Рішення створити Космічні війська хоч і запізніле, проте все ще актуальне, — Залужний

Рішення створити Космічні війська хоч і запізніле, проте все ще актуальне, — Залужний

12:11 26.09.2025
Сирський: Ми вже в процесі створення нового роду військ у Повітряних силах

Сирський: Ми вже в процесі створення нового роду військ у Повітряних силах

13:45 12.09.2025
День військ РЕБ відзначатиметься щорічно 12 вересня

День військ РЕБ відзначатиметься щорічно 12 вересня

14:44 05.09.2025
Західні партнери обговорюють розміщення в Україні військ, які не входять до складу НАТО, – ЗМІ

Західні партнери обговорюють розміщення в Україні військ, які не входять до складу НАТО, – ЗМІ

21:17 04.09.2025
Італія та Польща не мають наміру відправляти війська в Україну після закінчення війни

Італія та Польща не мають наміру відправляти війська в Україну після закінчення війни

11:43 01.09.2025
Умєров анонсував найближчим часом проведення Технологічної Ставки, зокрема опрацюють забезпечення засобами далекобійної зброї

Умєров анонсував найближчим часом проведення Технологічної Ставки, зокрема опрацюють забезпечення засобами далекобійної зброї

19:00 26.08.2025
Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні – глави МЗС

Бельгія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні – глави МЗС

ВАЖЛИВЕ

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

Заходи обмеження споживання е/е 13 листопада будуть застосовуватися цілодобово у більшості областей

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Сирський: Про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони не йдеться

Гринчук подала у відставку з посади міністра енергетики

ОСТАННЄ

"Полтаваобленерго" не може отримувати е/е з енергосистеми після масованої атаки РФ 8 листопада

ВАКС заарештував підозрюваного у корупційній схемі в енергетиці Фурсенка із можливістю застави 95 млн грн

Умєров обговорив з головою Міноборони Туреччини співпрацю у сфері безпеки та повернення українських полонених

ВАКС відправив під варту фігурантку справи корупції в енергетиці із заставою у 25 млн грн

Канада оголосила про додаткові санкції проти Росії

Податкова, БЕБ та НБУ мають врегулювати ситуацію з "дробленням" бізнесу фуд-ритейлу на ФОПи – фінкомітет

Посол України у Туреччині обговорив з Умєровим актуальні питання українсько-турецької співпраці

До Ради надійшли подання на звільнення Галущенка та Гринчук - Стефанчук

DeepState: Після зайняття Рівнопілля у ворога відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе

DroneUA планує вдвічі збільшити присутність в Україні як ексклюзивний дистриб’ютор EcoFlow

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА