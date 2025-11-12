Угруповання військ "Курськˮ: Ситуація на напрямку залишається динамічною та контрольованою Силами оборони України

Противник продовжує вести активні дії на ділянках відповідальності угруповання військ "Курськˮ, протягом доби ворог здійснив 3 штурмові дії та 3 авіаційні удари, застосовуючи ударні безпілотні системи.

Як повідомляє УВ "Курськ", зафіксовано 143 атаки дронами-камікадзе типу FPV та 120 скидів боєприпасів із БпЛА. Артилерійські підрозділи противника здійснили 220 обстрілів позицій Сил оборони та прилеглих населених пунктів, використавши понад 1300 боєприпасів різних типів і калібрів.

"Бойові зіткнення відбувалися в районах населених пунктів Костянтинівка, Юнаківка (вчора ввечері) та Яблунівка (сьогодні)", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ повідомили, що втрати противника за добу становлять 82 військовослужбовці, з них 58 — безповоротні, 24 — санітарні.

Втрати озброєння та військової техніки складають 14 одиниць, з них: знищено: 6 БпЛА, 1 квадроцикл, 1 мотоцикл, 1 автомобільна техніка, 2 склади боєприпасів; пошкоджено: 1 артилерійська система, 2 склади боєприпасів.

"Ситуація на напрямку залишається динамічною та контрольованою Силами оборони України", - зазначили в УВ "Курськ".

В угрупованні наголосили, що противник продовжує здійснювати спроби виснаження українських підрозділів масованими обстрілами та діями малих штурмових груп, проте успіху не має.

"Українські підрозділи впевнено утримують займані позиції, своєчасно реагують на зміни обстановки та ефективно знищують живу силу й техніку противника", - йдеться у повідомленні.