Більше 150 тис. росіян продовжують штурми на Покровському напрямку - Зеленський

Фото: сайт Президента України

Найбільш складна ситуація на фронті на Покровському напрямку, російські сили чисельністю більше 150 тисяч продовжують штурми, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Була доповідь головнокомандувача – по ситуації на фронті, по російських дезінформаційних операціях, їхніх планах. Найбільш складно – Покровськ, увесь напрямок, значні російські сили – більше 150 тисяч, які продовжують штурми, – кожен день найбільше атак саме там, багато місяців уже це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта", - сказав Зеленський у зверненні у суботу.

Він зазначив, що Сили оборони проводять контрнаступальні дії, і захищають свої позиції на межі між Дніпровщиною та Донеччиною, а також на Харківщини та Запоріжжі.

"Оріхівський напрямок, Гуляйпільський – робимо все, щоб стабілізувати", - зауважив президент.