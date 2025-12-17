Європарламент проголосував за "військовий Шенген"

Депутати Європарламенту (ЄП) у своїй резолюції в середу закликали до скасування внутрішніх кордонів для переміщення військ і військової техніки по території ЄС, а також до модернізації залізниць і автомобільних доріг, тунелів і мостів.

Резолюція про військову мобільність була прийнята 493 голосами "за", проти висловилися 127 депутатів, 38 утрималися.

"В даний час існує занадто багато перешкод для військової мобільності, які можна було б швидко усунути без значних фінансових витрат. (...) Не можна втрачати час - ми повинні підтримувати темп і прагнути до найпростіших рішень", - заявив співдоповідач Європейського парламенту Роберт Зіле.

Нинішня геополітична ситуація знову привернула увагу до військової мобільності та нагальної необхідності сприяння швидкому транскордонному переміщенню військ і техніки по всій Європі, заявляють депутати Європарламенту.

Вони підкреслюють, що військова мобільність є найважливішим фактором забезпечення загальної європейської безпеки та оборони, а також має вирішальне значення для безпеки східного флангу, зокрема країн Балтії та Польщі.

У резолюції ЄП вітається пропозиція Єврокомісії збільшити бюджет військової мобільності в наступному довгостроковому фінансовому плані ЄС до понад 17 млрд євро. Депутати Європарламенту закликали країни Євросоюзу в ході подальшого обговорення утриматися від скорочення цієї пропозиції, як це було зроблено в бюджеті на 2021-2027 роки, коли запропоновані кошти були скорочені на 75%.

За словами депутатів, модернізація 500 "ключових точок" інфраструктури, таких як мости або тунелі, потребуватиме не менше 100 млрд євро, і вони просять Єврокомісію спростити процедури отримання фінансування для проектів подвійного призначення.

Депутати Європарламенту від комітетів з транспорту та оборони тепер почнуть свою законодавчу роботу над пакетом заходів з військової мобільності, представленим Європейською комісією в листопаді, повідомив ЄП у своєму комюніке.