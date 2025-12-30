Інтерфакс-Україна
Події
14:13 30.12.2025

Лідери ЄС і Канади провели чергові консультації з підтримки України

1 хв читати
Лідери ЄС і Канади провели чергові консультації з підтримки України

Лідери Європейського Союзу та Канади провели дискусії щодо підтримки України, її безпеки та відбудови країни, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні відбулася плідна дискусія з європейськими лідерами щодо нашої підтримки України, її безпеки та відбудови країни. Зрештою, процвітання вільної української держави залежить від її вступу до ЄС. Це також є важливою гарантією безпеки. Вступ до ЄС приносить користь не тільки країнам, що приєднуються, а й усій Європі, про що свідчать послідовні хвилі розширення", - написала вона у соцмережі Х у вівторок.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що консультації стосувлись просування мирного процесу в Україні.

"Сьогодні ми провели чергові консультації з нашими європейськими та канадськими партнерами в рамках Берлінського формату. Ми просуваємо мирний процес вперед. Зараз від усіх, включаючи Росію, вимагається прозорість і чесність", - повідомив він на соціальній платформі Х.

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що зустріч була корисна для "консолідації спільної оцінки загальної ситуації".

"Дякую канцлеру Мерцу за організацію телефонної конференції з групою європейських лідерів щодо мирного процесу в Україні. Це було дуже корисно для консолідації нашої спільної оцінки загальної ситуації. Ми продовжимо співпрацювати з нашими українськими та американськими друзями в найближчі дні та тижні", - написав він.

Теги: #дискусія #канада #єс #підтримка_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:59 30.12.2025
Рішення щодо суверенітету України має приймати сам Київ – глава МЗС Канади

Рішення щодо суверенітету України має приймати сам Київ – глава МЗС Канади

21:33 29.12.2025
Сибіга назвав важливим для України рішення Канади про нову допомогу на 2,5 млрд канадських доларів

Сибіга назвав важливим для України рішення Канади про нову допомогу на 2,5 млрд канадських доларів

00:15 28.12.2025
Фінансова підтримка з боку Канади включає гарантії для МФІ і відстрочення платежів за боргом України

Фінансова підтримка з боку Канади включає гарантії для МФІ і відстрочення платежів за боргом України

21:15 27.12.2025
Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

19:41 27.12.2025
Прем’єр-міністр Канади оголосив додаткову економічну допомогу Україні на $2,5 млрд

Прем’єр-міністр Канади оголосив додаткову економічну допомогу Україні на $2,5 млрд

13:32 27.12.2025
Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

20:39 26.12.2025
Зеленський поінформував європейських партнерів про хід переговорного процесу з представниками США

Зеленський поінформував європейських партнерів про хід переговорного процесу з представниками США

08:07 25.12.2025
12 європейських країн у спільній заяві засудили можливе створення Ізраїлем нових поселень в Секторі Гази

12 європейських країн у спільній заяві засудили можливе створення Ізраїлем нових поселень в Секторі Гази

01:29 24.12.2025
Держадепартамент США збирається заборонити в'їзд в країну особам, яких вважає відповідальними за цензурування американських онлайн-платформ в Європі - Рубіо

Держадепартамент США збирається заборонити в'їзд в країну особам, яких вважає відповідальними за цензурування американських онлайн-платформ в Європі - Рубіо

19:30 23.12.2025
Заступник міністра розвитку Деркач очолить делегацію в комітеті про спільний авіапростір з ЄС – указ

Заступник міністра розвитку Деркач очолить делегацію в комітеті про спільний авіапростір з ЄС – указ

ВАЖЛИВЕ

Лівий берег Києва 31 грудня можуть перевести на графіки погодинних відключень – експерт

У Києві застосовані екстрені відключення світла - "Укренерго"

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

ОСТАННЄ

НКРЕКП розгляне можливість компенсації водоканалам фінансових втрат від занижених тарифів на воду для населення з нетарифних джерел

Мін’юст забезпечив передачу у власність держави майна забороненої КПУ, зокрема центрального офісу

МЗС: РФ вигадала "атаку на резиденцію Путіна" для зриву мирних переговорів

Чоловік загинув через ворожу атаку на Запоріжжі – ОВА

"Укрзалізниця" у січні 2026р. не підвищуватиме вартість перевезень зерновозами

Туск після консультацій лідерів ЄС: Ключовим результатом є готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України

СБУ: в Києві викрито адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців

ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

Військові частини зможуть закуповувати комплектуючі для БПЛА за кошти загального фонду – Шмигаль

Під час обстрілу Одещини пошкоджено об’єкти у портах "Південний", "Чорноморськ" та судно із зерном під прапором Панами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА