Лідери ЄС і Канади провели чергові консультації з підтримки України

Лідери Європейського Союзу та Канади провели дискусії щодо підтримки України, її безпеки та відбудови країни, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні відбулася плідна дискусія з європейськими лідерами щодо нашої підтримки України, її безпеки та відбудови країни. Зрештою, процвітання вільної української держави залежить від її вступу до ЄС. Це також є важливою гарантією безпеки. Вступ до ЄС приносить користь не тільки країнам, що приєднуються, а й усій Європі, про що свідчать послідовні хвилі розширення", - написала вона у соцмережі Х у вівторок.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що консультації стосувлись просування мирного процесу в Україні.

"Сьогодні ми провели чергові консультації з нашими європейськими та канадськими партнерами в рамках Берлінського формату. Ми просуваємо мирний процес вперед. Зараз від усіх, включаючи Росію, вимагається прозорість і чесність", - повідомив він на соціальній платформі Х.

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що зустріч була корисна для "консолідації спільної оцінки загальної ситуації".

"Дякую канцлеру Мерцу за організацію телефонної конференції з групою європейських лідерів щодо мирного процесу в Україні. Це було дуже корисно для консолідації нашої спільної оцінки загальної ситуації. Ми продовжимо співпрацювати з нашими українськими та американськими друзями в найближчі дні та тижні", - написав він.