Інтерфакс-Україна
Події
00:22 07.01.2026

Українська делегація провела ще одну зустріч з представниками США

1 хв читати

Українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським провела пізно увечері вівторка ще одну розмову з Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це Зеленський повідомив у офіційному телеграм-каналі.

"З командою Президента США – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером – продовжили обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни. Дякую Америці за готовність дати backstop (підтримку – ІФ-У) на всіх напрямах: гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, відбудова", - написав Зеленський у Телеграм.

"7 січня в Парижі наші команди продовжать роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни. Від України працюватимуть керівник Офісу Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз. Дякую Президенту Трампу і Сполученим Штатам за підтримку. Жодного дня не втрачаємо", - написав Зеленський.
В повідомлені Офісу президента також зазначено, що у складі делегації працює глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17592
https://president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-zi-stivenom-vitkoffom-i-dzharedom-kushne-102321

Теги: #переговори #продовження #париж #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:08 07.01.2026
Внесок Бельгії у збереження миру в Україні полягатиме в наданні повітряних і морських сил й підготовці військових – де Вевер

Внесок Бельгії у збереження миру в Україні полягатиме в наданні повітряних і морських сил й підготовці військових – де Вевер

00:35 07.01.2026
Мелоні підтвердила виключення можливості відправлення італійських військ в Україну

Мелоні підтвердила виключення можливості відправлення італійських військ в Україну

23:54 06.01.2026
Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

23:14 06.01.2026
Санчес обговорить з політичними партіями, як саме Іспанія сприятиме гарантіям безпеки для України

Санчес обговорить з політичними партіями, як саме Іспанія сприятиме гарантіям безпеки для України

22:04 06.01.2026
Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

22:00 06.01.2026
Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

21:42 06.01.2026
Делегації України та США проведуть ще одну зустріч ввечері - Віткофф

Делегації України та США проведуть ще одну зустріч ввечері - Віткофф

21:36 06.01.2026
Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

21:26 06.01.2026
Зеленський: Українська команда залишається у Парижі для додаткових зустрічей і додаткових перемовин

Зеленський: Українська команда залишається у Парижі для додаткових зустрічей і додаткових перемовин

20:14 03.01.2026
Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

Рада готова бути майданчиком для парламентського виміру мирного процесу - Стефанчук

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

Макрон заявив, що кілька тисяч французьких військових можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню - ЗМІ

Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Віткофф після зустрічі "Коаліції охочих": Досягли значного прогресу, обговорення питання територій продовжаться

ОСТАННЄ

Семеро людей постраждали внаслідок нальоту російських БпЛА на Дніпро - мер

Ворожі БпЛА пошкодили житлову багатоповерхівку й спричинили пожежі у Дніпрі – ОВА

Макрон заявив, що кілька тисяч французьких військових можуть бути розгорнуті в Україні після припинення вогню - ЗМІ

Україна у 2025 році відкрила 19 нових ринків для експорту агропродукції - Держпродспоживслужба

Мерц: Нам доведеться йти на компроміси, але ми намагатимемось досягти найкращого

Україна повинна забезпечити роботу молодим чоловікам, щоб вони не їздили до Німеччини, Польщі чи Франції – Мерц

Румунія готова виконати свою частину роботи шляхом підтримки України та посилення безпеки в Чорному морі - Дан

Хорватські військові не братимуть участі в багатонаціональних силах Коаліції охочих на території України - прем’єр

Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

Лісовий про викриття підпільної проросійської школи в Києві: ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА