Українська делегація провела ще одну зустріч з представниками США

Українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським провела пізно увечері вівторка ще одну розмову з Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це Зеленський повідомив у офіційному телеграм-каналі.

"З командою Президента США – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером – продовжили обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни. Дякую Америці за готовність дати backstop (підтримку – ІФ-У) на всіх напрямах: гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, відбудова", - написав Зеленський у Телеграм.

"7 січня в Парижі наші команди продовжать роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни. Від України працюватимуть керівник Офісу Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз. Дякую Президенту Трампу і Сполученим Штатам за підтримку. Жодного дня не втрачаємо", - написав Зеленський.

В повідомлені Офісу президента також зазначено, що у складі делегації працює глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

