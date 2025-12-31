Інтерфакс-Україна
Події
05:59 31.12.2025

Уряд Польщі звернувся до Єврокомісії зі скаргою на розповсюдження закликів виходу Польщі з ЄС в мережі TikTok

1 хв читати

Заступник міністра цифризації Польщі Даріуш Стандерський звернувся із запитом до Європейської комісії щодо контролю та початку розслідування відповідності мережі TikTok нормам закону про цифрові послуги.

Причиною звернення стало розповсюдження в TikTok згенерованого штучним інтелектом контенту із закликами до виходу Польщі з ЄС.

На думку урядовця ці матеріали мають "ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії" і становлять "загрозу для суспільного порядку, інформаційної безпеки й інтегральності демократичних процесів в Польщі і усьому Європейському Союзі".

"Характер наративів, спосіб їх розповсюдження і використання синтетичних аудіовізуальних матеріалів свідчать, що платформа (TikTok – ІФ-У) не виконала зобов'язання, накладені на неї як на дуже велику інтернет-платформу (VLOP)", - йдеться в заяві Стандерського, який констатує, що відсутність ефективних методів встановлення походження таких матеріалів порушує норми закону про цифрові послуги (DSA) щодо протидії деінформації і захисту споживачів.

Джерело: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dezinformacja-z-uzyciem-ai-na-platformie-tiktok--interweniujemy-w-komisji-europejskiej

Теги: #польща #звернення #єс #tiktok

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:15 30.12.2025
Міжвідомча робоча група затвердила проєкт Нацпрограми адаптації законодавства України до права ЄС

Міжвідомча робоча група затвердила проєкт Нацпрограми адаптації законодавства України до права ЄС

16:41 30.12.2025
Лідери ЄС і Канади провели чергові консультації з підтримки України

Лідери ЄС і Канади провели чергові консультації з підтримки України

13:33 29.12.2025
Польща направила $87 млн на організацію виробництва систем ППО - Міноборони

Польща направила $87 млн на організацію виробництва систем ППО - Міноборони

10:17 29.12.2025
Польща створить "антидронову стіну" на східному кордоні вартістю EUR2 млрд

Польща створить "антидронову стіну" на східному кордоні вартістю EUR2 млрд

16:46 28.12.2025
ДТП в Польщі забрало життя 5 українців, серед них є неповнолітні - МЗС

ДТП в Польщі забрало життя 5 українців, серед них є неповнолітні - МЗС

21:15 27.12.2025
Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

13:32 27.12.2025
Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

20:39 26.12.2025
Зеленський поінформував європейських партнерів про хід переговорного процесу з представниками США

Зеленський поінформував європейських партнерів про хід переговорного процесу з представниками США

08:07 25.12.2025
12 європейських країн у спільній заяві засудили можливе створення Ізраїлем нових поселень в Секторі Гази

12 європейських країн у спільній заяві засудили можливе створення Ізраїлем нових поселень в Секторі Гази

11:01 24.12.2025
Польські пошукові роботи в селі Угли на Рівненщині відбудуться в березні-квітні 2026р - Мінкультури

Польські пошукові роботи в селі Угли на Рівненщині відбудуться в березні-квітні 2026р - Мінкультури

ВАЖЛИВЕ

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський повідомив, що визначився з керівником ОП, інформація буде пізніше

Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

ОСТАННЄ

31 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Четверо постраждалих, троє з яких – діти, в Одесі внаслідок масованої атаки російських дронів - МВА

Ворожі ударні дрони влучили в багатоповерхівки в Одесі, є постраждалі - ОВА

Багатоповерхівка у Білій Церкві пошкоджена внаслідок атаки ворожих БпЛА - КОВА

Пожежа на складах та влучання в багатоповерхівку зафіксовані внаслідок атаки російських БпЛА в Одеській області - ОВА

Румунія приєднується до PURL і виділяє EUR 50 млн в рамках бюджету 2025 року

Посол США при НАТО: розвідувальні служби США і союзників скажуть чи відбулася ця атака насправді - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

В оточенні Макрона кажуть про відсутність доказів атаки на резиденцію Путіна – ЗМІ

Мінрозвитку за пів року запустить нову цифрову процедуру відкриття внутрішніх автобусних маршрутів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА