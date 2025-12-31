Уряд Польщі звернувся до Єврокомісії зі скаргою на розповсюдження закликів виходу Польщі з ЄС в мережі TikTok

Заступник міністра цифризації Польщі Даріуш Стандерський звернувся із запитом до Європейської комісії щодо контролю та початку розслідування відповідності мережі TikTok нормам закону про цифрові послуги.

Причиною звернення стало розповсюдження в TikTok згенерованого штучним інтелектом контенту із закликами до виходу Польщі з ЄС.

На думку урядовця ці матеріали мають "ознаки скоординованої дезінформаційної кампанії" і становлять "загрозу для суспільного порядку, інформаційної безпеки й інтегральності демократичних процесів в Польщі і усьому Європейському Союзі".

"Характер наративів, спосіб їх розповсюдження і використання синтетичних аудіовізуальних матеріалів свідчать, що платформа (TikTok – ІФ-У) не виконала зобов'язання, накладені на неї як на дуже велику інтернет-платформу (VLOP)", - йдеться в заяві Стандерського, який констатує, що відсутність ефективних методів встановлення походження таких матеріалів порушує норми закону про цифрові послуги (DSA) щодо протидії деінформації і захисту споживачів.

Джерело: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dezinformacja-z-uzyciem-ai-na-platformie-tiktok--interweniujemy-w-komisji-europejskiej