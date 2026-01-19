Інтерфакс-Україна
12:51 19.01.2026

"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

За чотири дні в межах загальнопольської акції збору коштів на генератори для України під назвою "Тепло з Польщі для Києва" зібрано вже понад 3 млн злотих (більше $830 тис), до акції вже долучилися більше 25 тисяч осіб, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність полякам за солідарність.

"Для нас усіх новини про участь наших сусідів і друзів з Польщі у зборі коштів на генератори для України "Тепло з Польщі для Києва" мають дуже важливе значення. Особливо зараз, у час морозів і безперервного російського ракетного терору. Це вираз справжньої солідарності, людяності та щирої підтримки в часи, коли тепло і світло означають безпеку і життя", - написав Сибіга у соціальній мережі Х у понеділок.

"Щиро дякуємо всім відкритим серцям, волонтерам та організаціям, які ініціювали збір коштів та підтримали його. Ми відчуваємо, що не самотні. Дякуємо Польщі за таку важливу допомогу та за тепло, яке зігріває нас у найтемніші хвилини", - додав він .

Акцію збору коштів на платформі Pomagam.pl, яку організувала польська фундація Stand with Ukraine. "Ми організовуємо збір коштів для конкретної мети – ми хочемо придбати та відправити до Києва 100 генераторів. Ці пристрої рятують життя…Ми просимо ваших пожертв. Поляки знають, що означає солідарність у важкі часи. Кожен злотий наближає нас до відправки транспорту обладнання. Для нас це жест підтримки, а для них – реальний шанс пережити зиму",- написали організатори акції.

З огляду на те що велика кількість людей підтримали акцію, організатори декілька разів підвищували максимальну суму збору коштів.

Теги: #польща #генератори #тепло_з_польщі_для_києва #сибіга

