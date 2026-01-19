Інтерфакс-Україна
Події
12:48 19.01.2026

Морози в Україні найближчими днями дещо вщухнуть

1 хв читати
Морози в Україні найближчими днями дещо вщухнуть

Погода без опадів очікується по всій Україні найближчими днями, 20 та 21 січня, на дорогах подекуди ожеледиця, очікується незначне підвищення температурного фону, повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок у більшості західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, на заході та півночі країни місцями до 20° морозу, вдень 6-11° морозу; на півдні країни та Закарпатті вночі 8-13°, вдень 0-5° морозу.

У Києві у вівторок без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 8-10° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 20 січня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 10,2° тепла в 2023 р., найнижча вночі 26,5° морозу в 1907 та 2006 роках.

В середу вночі та вранці по всій Україні, крім північного заходу та південного сходу, місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 12-17°, вдень 6-11° морозу; на решті території вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу, на півдні країни та Закарпатті близько 0°.

У Києві у середу без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 8-10° морозу.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:43 18.01.2026
В Україні ближчими днями погода суттєво не зміниться

В Україні ближчими днями погода суттєво не зміниться

12:42 14.01.2026
В Україні збережеться снігова та морозна погода

В Україні збережеться снігова та морозна погода

12:54 13.01.2026
В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

16:32 12.01.2026
Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

15:40 12.01.2026
До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

13:07 12.01.2026
В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

13:38 10.01.2026
Потепління з дощем та ожеледицею йде на південь, схід та в центр України, на півночі та заході ще лютуватимуть морози

Потепління з дощем та ожеледицею йде на південь, схід та в центр України, на півночі та заході ще лютуватимуть морози

13:42 06.01.2026
Хуртовини накриють низку областей у середу, місцями йтиме дощ, на дорогах ожеледиця

Хуртовини накриють низку областей у середу, місцями йтиме дощ, на дорогах ожеледиця

13:07 06.01.2026
Значні снігопади очікуються в низці областей найближчими днями, на вихідних похолодання до 20° морозу

Значні снігопади очікуються в низці областей найближчими днями, на вихідних похолодання до 20° морозу

13:25 02.01.2026
В Україні у найближчі дні потеплішає, але сніжитиме

В Україні у найближчі дні потеплішає, але сніжитиме

ВАЖЛИВЕ

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

На Київщині екстренні відключення світла - ДТЕК

ОСТАННЄ

"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

Кадрові рішення в НВМК не потребують окремого погодження з Мінветеранів – держустанова

Sigma+ завершила аудит трьох ЖК компанії bUd development у межах програми відновлення

Генсек НАТО, лідери Нідерландів, Фінляндії, Хорватії та Латвії візьмуть участь у Українському сніданку у Давосі

Майже 1,5 тис. карток благодійника УЧХ "Charity" видано у 2025 році

Адвокат, викритий на підбурюванні до підкупу прокурора Офісу генпрокурора, отримав 4,5 років тюрми – САП

Просування окупантів на минулому тижні пришвидшилось за рахунок Гуляйполя та Сіверська – DeepState

Очільники МЗС України та Філіппін домовились про участь Києва у ключових заходах АСЕАН у 2026р.

Петиція щодо контролю за шумом генераторів в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Затримано чоловіка, який шантажував українську співачку Олену Тополю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА