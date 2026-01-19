Морози в Україні найближчими днями дещо вщухнуть

Погода без опадів очікується по всій Україні найближчими днями, 20 та 21 січня, на дорогах подекуди ожеледиця, очікується незначне підвищення температурного фону, повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок у більшості західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 12-17°, на заході та півночі країни місцями до 20° морозу, вдень 6-11° морозу; на півдні країни та Закарпатті вночі 8-13°, вдень 0-5° морозу.

У Києві у вівторок без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 8-10° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 20 січня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 10,2° тепла в 2023 р., найнижча вночі 26,5° морозу в 1907 та 2006 роках.

В середу вночі та вранці по всій Україні, крім північного заходу та південного сходу, місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 12-17°, вдень 6-11° морозу; на решті території вночі 8-13° морозу, вдень 3-8° морозу, на півдні країни та Закарпатті близько 0°.

У Києві у середу без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 8-10° морозу.