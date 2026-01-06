Значні снігопади очікуються в низці областей найближчими днями, на вихідних похолодання до 20° морозу

Складні погодні умови в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях України у зв’язку з переміщенням активного циклону з південного заходу у четвер-п'ятницю 8-9 січня, повідомляє Укргідрометцентр.

"В західних, Вінницькій та Житомирській областях значний сніг (приріст снігового покриву 10-25 см), місцями пориви вітру 15-18 м/с, хуртовини, на дорогах сніговий накат, подекуди снігові замети. В Київській та Чернігівській областях значний сніг та мокрий сніг (приріст снігового покриву 5-15 см, на півночі областей до 25 см), місцями хуртовина та налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; на півдні Київської, Чернігівської, в Сумській та Черкаській областях сніг з дощем, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У суботу та неділю, 10-11 січня, внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря у більшості областей очікується похолодання. "Зниження нічної температури в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях до 14-20° морозу (місцями до 23° морозу), вдень до 9-15° морозу; в Кіровоградській та Полтавській областях вночі та вдень до 6-12° морозу; у південній частині, східних та Дніпропетровській областях температура вночі та вдень від 4° морозу до 4° тепла", - розповіли в Укргідрометцентрі.