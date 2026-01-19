Інтерфакс-Україна
Події
13:48 19.01.2026

Віткофф і Кушнер 20 січня в Давосі обговорять мирний план щодо України з представником Путіна - ЗМІ

1 хв читати

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер 20 січня в Давосі під час Міжнародного економічного форуму проведуть зустріч зі спецпредставником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим з питання припинення війни в Україні, повідомив у понеділок Axios із посиланням на джерело.

"Спецпредставник президента РФ Володимира Путіна Дмитрієв зустрінеться завтра в Давосі з посланцями президента США Дональда Трампа - Віткоффом і Кушнером - для обговорення мирного плану США, підтвердило знайоме з темою джерело", - написав журналіст порталу Барак Равід на сторінці в соцмережі X.

Теги: #кушнер #зустріч #віткофф #давос

