Мовний омбудсмен: без доказів порушення мовного закону неможливо встановити склад адмінправопорушення

Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови заявляє, що не наділений повноваженнями слідчих органів і не може в усіх випадках самостійно збирати докази чи фіксувати події порушень мовного закону.

"Працівники Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови не наділені повноваженнями слідчих органів і не можуть в усіх випадках самостійно збирати докази чи фіксувати події порушень. Розгляд скарг здійснюється в межах наданих законом повноважень і на підставі інформації та матеріалів, поданих заявниками", - йдеться у повідомленні уповноваженого.

Крім того, зазначається, що в умовах воєнного часу та обмеженої чисельності у регіонах працює лише п’ять представників уповноваженого, що об’єктивно унеможливлює оперативну фізичну присутність у кожному населеному пункті.

"Саме тому активність і відповідальність громадян є надважливими. Належно оформлена скарга з чіткими даними та доказами - це не "забаганка", а необхідна умова ефективного захисту мовних прав і реальної дії закону", - наголосили в Секретаріаті.

Згідно з повідомленням, доказами порушення мовного законодавства можуть бути: фото-, відео- та аудіозаписи; письмові пояснення; документи (чеки, рахунки, накладні); інші фактичні дані, які підтверджують подію порушення.

"Без доказів неможливо встановити склад адміністративного правопорушення, а отже - ухвалити законне рішення", - додали в відомстві.

Крім того, відзначається, що у скарзі обов’язково має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання заявника; суть скарги; електронна адреса або інший засіб зв’язку; дата подання (письмова скарга підписується заявником), а скарги, подані без дотримання цих вимог, не підлягають розгляду.

Також, для належної перевірки у скарзі має бути зазначено: суб’єкт, дії або бездіяльність якого оскаржуються (юридична особа, ФОП, посадова особа, працівник); назву суб’єкта господарювання, за можливості — реєстраційні дані (ЄДРПОУ / ІПН); дату, час і точне місце події; докази, що підтверджують факт порушення.

В Секретаріаті нагадали, що скаргу можна подати поштою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34 або через електронну форму: https://mova-ombudsman.gov.ua/povidomiti-pro-porushennya

Як повідомлялося, у 2025 році уповноваженому із захисту державної мови в Україні надійшло на 26% більше звернень, зокрема про порушення мовного законодавства, ніж у 2024 році.

Мовний омбудсмен наклав 95 штрафів на загальну суму 368,9 тис. грн за порушення мовного законодавства у 2025 році.