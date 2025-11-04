Суддя з Маріуполя, яка була в полоні РФ, розказала італійським колегам про насильство з боку окупаційної влади

Суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юлія Матвєєва, яка 7 місяців знаходилася в російському полоні як українська суддя з Маріуполя, розказала італійським колегам про порушення норм Женевської конвенції, психологічне та фізичне насильство з боку окупаційної влади.

"Суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юлія Матвєєва перебувала з робочим візитом у Республіці Італія, де в будівлі Вищого касаційного суду Італії відбулася її зустріч із представниками Прокуратури Італії при Касаційному суді", - йдеться в повідомленні пресцентру судової влади України на сайті у вівторок.

Згідно з повідомленням, суддя представила українську систему правосуддя та розповіла італійським колегам про умови здійснення судочинства в Україні під час воєнного стану.

"У своєму виступі Юлія Матвєєва поділилася особистою історією перебування в полоні на тимчасово окупованій території. Вона наголосила на нелюдських умовах утримання, фактах фізичного та психологічного насильства, а також на спробах примусити її перейти на бік окупаційної влади", - зазначається в повідомленні.

"Я, діюча українська суддя Іллічівського районного суду Маріуполя, провела в полоні сім місяців. Умови перебування там були не просто жахливими — вони були неприйнятними. Росія та підконтрольні їй незаконні формування грубо порушують норми Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, на відміну від України", — наголосила Матвєєва.

В повідомленні уточнюється, що після відмови від співпраці з окупантами Матвєєвій було пред’явлено безпідставне обвинувачення, що вона своєю роботою на українську державу посягала на "конституційний лад "ДНР"", проте завдяки зусиллям української держави суддя була звільнена в межах обміну полоненими.

Розповідаючи про роботу судової системи в умовах війни, Матвєєва повідомила, що попри обстріли, руйнування та повітряні тривоги, українські суди продовжують здійснювати правосуддя: протягом минулого року розглянуто 97% судових справ — це понад 4,3 мільйона.

За її словами, за ці роки війни зруйновано майже 160 приміщень судів, змінено територіальну підсудність судових справ понад 160 судів.

"Представник Генеральної прокуратури при Касаційному суді Італії подякував судді Матвєєвій за відверте свідчення, зазначивши, що її розповідь робить почуття солідарності з українським народом ще ближчим", - йдеться в повідомленні пресцентру.