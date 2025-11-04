Інтерфакс-Україна
Події
12:51 04.11.2025

Суддя з Маріуполя, яка була в полоні РФ, розказала італійським колегам про насильство з боку окупаційної влади

2 хв читати
Суддя з Маріуполя, яка була в полоні РФ, розказала італійським колегам про насильство з боку окупаційної влади

Суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юлія Матвєєва, яка 7 місяців знаходилася в російському полоні як українська суддя з Маріуполя, розказала італійським колегам про порушення норм Женевської конвенції, психологічне та фізичне насильство з боку окупаційної влади.

"Суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юлія Матвєєва перебувала з робочим візитом у Республіці Італія, де в будівлі Вищого касаційного суду Італії відбулася її зустріч із представниками Прокуратури Італії при Касаційному суді", - йдеться в повідомленні пресцентру судової влади України на сайті у вівторок.

Згідно з повідомленням, суддя представила українську систему правосуддя та розповіла італійським колегам про умови здійснення судочинства в Україні під час воєнного стану.

"У своєму виступі Юлія Матвєєва поділилася особистою історією перебування в полоні на тимчасово окупованій території. Вона наголосила на нелюдських умовах утримання, фактах фізичного та психологічного насильства, а також на спробах примусити її перейти на бік окупаційної влади", - зазначається в повідомленні.

"Я, діюча українська суддя Іллічівського районного суду Маріуполя, провела в полоні сім місяців. Умови перебування там були не просто жахливими — вони були неприйнятними. Росія та підконтрольні їй незаконні формування грубо порушують норми Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, на відміну від України", — наголосила Матвєєва.

В повідомленні уточнюється, що після відмови від співпраці з окупантами Матвєєвій було пред’явлено безпідставне обвинувачення, що вона своєю роботою на українську державу посягала на "конституційний лад "ДНР"", проте завдяки зусиллям української держави суддя була звільнена в межах обміну полоненими.

Розповідаючи про роботу судової системи в умовах війни, Матвєєва повідомила, що попри обстріли, руйнування та повітряні тривоги, українські суди продовжують здійснювати правосуддя: протягом минулого року розглянуто 97% судових справ — це понад 4,3 мільйона.

За її словами, за ці роки війни зруйновано майже 160 приміщень судів, змінено територіальну підсудність судових справ понад 160 судів.

"Представник Генеральної прокуратури при Касаційному суді Італії подякував судді Матвєєвій за відверте свідчення, зазначивши, що її розповідь робить почуття солідарності з українським народом ще ближчим", - йдеться в повідомленні пресцентру.

Теги: #матвєєва #порушення #женевська_конвенція #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:17 03.11.2025
Посла РФ в Італії викликали до МЗС після заяв представниці російського відомства про обвал вежі в Римі - ЗМІ

Посла РФ в Італії викликали до МЗС після заяв представниці російського відомства про обвал вежі в Римі - ЗМІ

20:07 03.11.2025
Італія готує 12 пакет військової допомоги для України

Італія готує 12 пакет військової допомоги для України

18:07 29.10.2025
Україна вітає публікацію нової доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в країні – МЗС

Україна вітає публікацію нової доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в країні – МЗС

10:42 28.10.2025
Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

Україна домовляється з Німеччиною й Італією щодо енергопідтримки – Зеленський

14:49 27.10.2025
Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

22:03 24.10.2025
Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

20:10 24.10.2025
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, переважно боєприпаси та ракети ППО - ЗМІ

Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, переважно боєприпаси та ракети ППО - ЗМІ

19:22 23.10.2025
Зеленський та Мелоні обговорили захист української енергетики від ударів РФ та ініціативи в програмі SAFE

Зеленський та Мелоні обговорили захист української енергетики від ударів РФ та ініціативи в програмі SAFE

20:34 22.10.2025
МКЧХ вперше за майже 70 років додав новий коментар щодо захисту дітей в умовах війни до Женевської конвенції IV

МКЧХ вперше за майже 70 років додав новий коментар щодо захисту дітей в умовах війни до Женевської конвенції IV

18:44 17.10.2025
РФ отримала з Італії обладнання на $2,3 млн напряму та через посередників попри санкції ЄС — ЗМІ

РФ отримала з Італії обладнання на $2,3 млн напряму та через посередників попри санкції ЄС — ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

ГУР повідомляє про активні бойові дії спецпідрозділів поблизу Покровська

Міноборони розробляє нові контракти для військових із визначеними термінами служби — Шмигаль

ОСТАННЄ

Ексвійськовий однієї з країн Східної Європи підпалював машини ЗСУ - СБУ

Качка: ЄК вперше визнала, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості сфер реформ

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

САП: з Німеччини екстрадовано обвинуваченого у заволодінні 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

ДБР запобігло створенню каналу втечі ухилянтів за кордон на Одещині

Уряд створить антикризові енергетичні штаби у дев'яти прифронтових областях

Програма "УЗ-3000" запрацює у грудні, орієнтовно, на 4 місяці – голова правління "Укрзалізниці"

У середу в Україні подекуди невеликі дощі, в четвер – без опадів, місцями туман

На Слов’янському напрямку ліквідовано ворожий розвідувальний дрон "Князь Вещий Олег"

Ворог просунувся у Покровську на Донеччині та поблизу Борівської Андріївки на Харківщині – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА