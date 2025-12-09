Глави МЗС України та Італії обговорили мирні зусилля та подальші кроки на підтримку України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту президента Володимира Зеленського до Італії провів телефонну розмову з головою італійського МЗС Антоніо Таяні.
"Я поінформував свого колегу про мирні зусилля та складну ситуацію на полі бою та в енергетичній сфері внаслідок посилення російських атак. Ми обговорили важливу роль Італії та інших європейських партнерів у просуванні мирних зусиль та підтримці України на цьому шляху. Ми також говорили про термінові рішення щодо зміцнення нашої країни та посилення тиску на агресора", - написав Сибіга в соцмережі Х.
Він зазначив, що важливо нарешті забезпечити можливість повного використання заморожених російських активів, посилити Україну в рамках програми SAFE та ще більше збільшити внески до ініціативи PURL.
"Ми цінуємо наше партнерство з Італією та дякуємо нашим італійським друзям, всьому італійському народу, за їхню потужну підтримку, зокрема за останній пакет військової допомоги. Разом ми захищаємо наші спільні цінності, безпеку та мир в Європі", - резюмував Сибіга.