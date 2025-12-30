Трамп погрожує Ірану новими атаками у разі відновлення ядерної програми

Президент США Дональд Трамп погрожує підтримати нові атаки Ізраїлю на Іран, якщо Тегеран продовжить роботу над створенням ракет та над ядерною програмою, повідомляє CNN.

"Я чув, що Іран намагається відносити (ядерну програму – ІФ-У). І якщо вони зроблять це, нам доведеться її знищити", – заявив Трамп.

Він додав: "Ми збираємося їх знищити. Але я сподіваюсь, що цього не станеться".

Трамп повідомив, які дії Ірану можуть стати приводом для нових атак. "Якщо вони продовжать із ракетами? Так. А якщо із ядерною зброєю? Швидко! Гаразд, ми зробимо це безумовно. Але в іншому випадку ми зробимо це негайно", – уточнив президент США.

Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-netanyahu-gaza-news-12-29-25?post-id=cmjrhmhgq00003b6pw18o1kov