Одещина отримала гуманітарну допомогу від румунської лікарні за сприяння посольства України - МЗС

Лікарня Лукас Християнської медичної асоціації з румунського Ласлеа-Сігішоара за сприяння посольства України передала Одеській області гуманітарний караван із медичним обладнанням, ліками, побутовими засобами та продуктами.

Наприкінці грудня в румунському Ласлеа відбулася передача гуманітарної допомоги за участю Посольства України в Румунії. Того ж дня медичний караван вирушив до України, щоб надати підтримку громадянам, які постраждали від російських обстрілів.

"Зважаючи на руйнування росіянами мосту в Маяках, який забезпечував проходження на південь України гуманітарних вантажів, місцеві були змушені розвантажувати доставлене обладнання та продукти й нести їх пішки. Попри все, щоб допомога була доставлена до адресатів", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства закордонних справ України.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/7858