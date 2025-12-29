Інтерфакс-Україна
Події
06:02 29.12.2025

Одещина отримала гуманітарну допомогу від румунської лікарні за сприяння посольства України - МЗС



Лікарня Лукас Християнської медичної асоціації з румунського Ласлеа-Сігішоара за сприяння посольства України передала Одеській області гуманітарний караван із медичним обладнанням, ліками, побутовими засобами та продуктами.

Наприкінці грудня в румунському Ласлеа відбулася передача гуманітарної допомоги за участю Посольства України в Румунії. Того ж дня медичний караван вирушив до України, щоб надати підтримку громадянам, які постраждали від російських обстрілів.

"Зважаючи на руйнування росіянами мосту в Маяках, який забезпечував проходження на південь України гуманітарних вантажів, місцеві були змушені розвантажувати доставлене обладнання та продукти й нести їх пішки. Попри все, щоб допомога була доставлена до адресатів", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства закордонних справ України.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/7858

Теги: #допомога #румунія #мзс

