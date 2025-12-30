Інтерфакс-Україна
Події
03:15 30.12.2025

У Техасі арештували 21-річного підозрюваного у симпатіях до ІДІЛ



Директор американського ФБР Каш Патель, що в Техасі арештували 21-річного підозрюваного у симпатіях до ІДІЛ.

"ФБР та наші партнери заарештували в Техасі 21-річного ймовірного симпатика ІДІЛ після розслідування тероризму щодо спроб надання компонентів для виготовлення бомб та фінансової підтримки визначеній іноземній терористичній організації", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, арештований нібито поширював пропаганду ІДІЛ, надсилав криптовалюту, "вважаючи, що це фінансуватиме терористичну діяльність, та намагався доставити матеріали, призначені для вибухових пристроїв".

Патель назвав ці дії "радикальним ісламським тероризмом", який було виявлено та зупинено.

"Чудова робота наших команд ФБР @FBIDallas та чудових партнерів з правоохоронних органів", - підкреслив директор ФБР.

Джерело: https://x.com/FBIDirectorKash/status/2005795643126595959

Теги: #іділ #арештант #техас

