ІДІЛ ЗАЯВИЛА ПРО СВОЮ ПРИЧЕТНІСТЬ ДО СТРІЛЯНИНИ У МОСКВІ – РАДІО СВОБОДА
ІДІЛ ЗАЯВИЛА ПРО СВОЮ ПРИЧЕТНІСТЬ ДО СТРІЛЯНИНИ У МОСКВІ – РАДІО СВОБОДА
ІДІЛ ЗАЯВИЛА ПРО СВОЮ ПРИЧЕТНІСТЬ ДО СТРІЛЯНИНИ У МОСКВІ – РАДІО СВОБОДА
Міненерго: У Харкові відновлено енергопостачання 310 тис. абонентів, залишаються без електроенергії - 360 тис.
Міненерго: У Харкові відновлено енергопостачання 310 тис. абонентів, залишаються без електроенергії - 360 тис.
НАЗК передало Міжвідомчій робочій групі з реалізації державної санкційної політики інформацію про міжнародних спонсорів війни
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