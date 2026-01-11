Інтерфакс-Україна
01:01 11.01.2026

США з партнерами завдали "масштабних ударів" по цілях ІДІЛ у Сирії

Американські військові заявили, що спільно з партнерами завдали "масштабних ударів" по декількох цілях угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) у Сирії, повідомляє Центральне командування США (CENTCOM).

"Ці удари є частиною операції "Hawkeye Strike", яка була розпочата та оголошена 19 грудня 2025 року за вказівкою президента США Дональда Трампа у відповідь на смертельний напад ІДІЛ на американські та сирійські сили в Пальмірі 13 грудня 2025 року. Ця засідка, здійснена терористом ІДІЛ, призвела до трагічної загибелі двох американських солдатів і одного цивільного перекладача з США", - сказано в повідомленні командування у Х.

У дописі командування зазначили, що удари по позиціях ІДІЛ провели вдень 10 січня "по всій Сирії".

У командуванні зазначили, що удари 10 січня були спрямовані проти ІДІЛ по всій Сирії в рамках боротьби з ісламським тероризмом і з метою запобігти майбутнім "атакам та захистити американські та партнерські сили в регіоні".

"Сили США та коаліції залишаються рішучими у переслідуванні терористів, які прагнуть завдати шкоди Сполученим Штатам. Наше послання залишається сильним: якщо ви завдаєте шкоди нашим військовим, ми знайдемо вас і вб'ємо в будь-якій точці світу, незалежно від того, як сильно ви намагаєтеся уникнути правосуддя", - наголосили в командуванні.

Джерело: https://x.com/CENTCOM/status/2010089772120002721

Теги: #іділ #удари #сша

