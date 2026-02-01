Інтерфакс-Україна
13:15 01.02.2026

Рішення Верховного Суду "не містить жодних приписів щодо припинення поховань, закриття чи перенесення Національного військового меморіального кладовища" – ДУ "НВМК"

Рішення Верховного Суду стосовно Національного військового меморіального кладовища (НВМК) стосується виключно деяких пунктів відповідного розпорядження Київської обласної військової адміністрації та "не містить жодних приписів щодо припинення поховань, закриття чи перенесення Національного військового меморіального кладовища", поховання Захисників та Захисниць України на Національному меморіалі продовжуватимуться, повідомили у ДУ "НВМК".

"Державна установа повідомляє, що Національне військове меморіальне кладовище є об’єктом права державної власності, розміщується на землях державної власності та не підлягає приватизації, передачі в оренду чи будь-якому іншому відчуженню. Припинення права постійного користування, зміна цільового призначення або передача земельної ділянки, у тому числі її частини, у користування забороняється чинним законодавством", - наголошується у повідомленні НВМК у фейсбуці у неділю.

"Рішення Верховного Суду стосується виключно оцінки пунктів 2–5 розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 та не містить жодних приписів щодо припинення поховань, закриття чи перенесення Національного військового меморіального кладовища", - наголосили у НВМК.

Зазначається, що у резолютивній частині постанови Верховного Суду відсутні формулювання на кшталт "заборонити поховання", "зупинити діяльність кладовища", "припинити експлуатацію" або "перенести кладовище". Таким чином, суд не розглядав питання щодо подальших дій із Національним військовим меморіальним кладовищем, зокрема щодо його перенесення або закриття.

Наголошується, що ДУ НВМК "діє виключно в межах закону та у взаємодії з уповноваженими органами державної влади послідовно, відповідально і рішуче визначає подальші правові кроки, необхідні для реалізації Національного військового меморіального кладовища як загальнонаціонального простору пам’яті".

"З огляду на викладене, судове рішення не скасовує і не може скасовувати конституційний та моральний обов’язок держави — забезпечувати гідне вшанування і поховання полеглих Захисників і Захисниць України з дотриманням установлених ритуалів, військових почестей і поваги до пам’яті кожного Героя", - йдеться у повідомленні.

"Поховання Захисників та Захисниць України на Національному меморіалі продовжуватимуться. Державна установа й надалі виконуватиме свою місію зі збереження національної пам’яті та відстоюватиме право кожної родини на гідне прощання", - зазначив директор ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Пронюткін, слова якого наводяться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше у цей день, 1-й корпус Національної гвардії Азов виступив із заявою стосовно ситуації навколо НВМК, заявивши про незгоду із судовим рішенням, яке визнає незаконною передачу земель для цвинтаря: "рішення, винесене "іменем України", цинічно попирає права тих, хто загинув заради цього імені".

"Судові рішення у сфері землекористування не можуть і не повинні нівелювати вже здійснене вшанування загиблих воїнів. Дотримання формальних норм без урахування їхнього змісту та мети є неприпустимим. Полеглі Захисники не мають ставати заручниками людської байдужості, професійної некомпетентності або правових спекуляцій", - йдеться у повідомленні 1-го корпусу НГУ "Азов" у телеграм-каналі у неділю.

