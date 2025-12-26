США атакували ісламістів у Нігерії за наказом Трампа

США за наказом Трампа завдали удару по угрупованню ІДІЛ на північному заході Нігерії. Про це сам президент США Дональд Трамп повідомив у власній соцмережі Truth Social.

"Сьогодні ввечері, за моїм наказом як Головнокомандувача, Сполучені Штати завдали потужного й смертельного удару по терористичній нечисті ІДІЛ на північному заході Нігерії, яка була причетна до нападів і жорстоких убивств, передусім невинних християн, на рівні, не баченому багато років і навіть століть! Я раніше попереджав цих терористів, що якщо вони не припинять різанину християн, їм доведеться пекельно заплатити і сьогодні вночі вони заплатили", - написав Трамп в Truth Social.

"Міністерство війни виконало низку ідеальних ударів, завдати яких спроможні тільки Сполучені Штати. Під моїм керівництвом наша країна не дозволить радикальному ісламському тероризму процвітати. Хай Бог благословить наше військо, і ЩАСЛИВОГО РІЗДВА всім, включно з мертвими терористами, яких стане ще більше, якщо їхня різанина християн продовжиться", - додав Трамп.

Джерело: https://x.com/DeptofWar/status/2004326258294116468?s=20