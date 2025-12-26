Інтерфакс-Україна
Події
02:41 26.12.2025

США атакували ісламістів у Нігерії за наказом Трампа

1 хв читати

США за наказом Трампа завдали удару по угрупованню ІДІЛ на північному заході Нігерії. Про це сам президент США Дональд Трамп повідомив у власній соцмережі Truth Social.

"Сьогодні ввечері, за моїм наказом як Головнокомандувача, Сполучені Штати завдали потужного й смертельного удару по терористичній нечисті ІДІЛ на північному заході Нігерії, яка була причетна до нападів і жорстоких убивств, передусім невинних християн, на рівні, не баченому багато років і навіть століть! Я раніше попереджав цих терористів, що якщо вони не припинять різанину християн, їм доведеться пекельно заплатити і сьогодні вночі вони заплатили", - написав Трамп в Truth Social.

"Міністерство війни виконало низку ідеальних ударів, завдати яких спроможні тільки Сполучені Штати. Під моїм керівництвом наша країна не дозволить радикальному ісламському тероризму процвітати. Хай Бог благословить наше військо, і ЩАСЛИВОГО РІЗДВА всім, включно з мертвими терористами, яких стане ще більше, якщо їхня різанина християн продовжиться", - додав Трамп.

Джерело: https://x.com/DeptofWar/status/2004326258294116468?s=20

Теги: #іділ #атака #нігерія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:27 25.12.2025
Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Волинській області – ОВА

Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури у Волинській області – ОВА

23:05 25.12.2025
Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

20:48 25.12.2025
Аварійно-пошукові роботи на місці влучання БпЛА у Чернігові завершено – ДСНС

Аварійно-пошукові роботи на місці влучання БпЛА у Чернігові завершено – ДСНС

19:04 25.12.2025
Житель Арканзасу виграв у лотерею $1,82 млрд

Житель Арканзасу виграв у лотерею $1,82 млрд

04:38 25.12.2025
Адміністрація Трампа планує створення великих центрів для утримання іммігрантів у США - ЗМІ

Адміністрація Трампа планує створення великих центрів для утримання іммігрантів у США - ЗМІ

23:44 24.12.2025
Спецпосланець США з питань Гренландії підтвердив повагу до суверенітету острова та виключив військове втручання

Спецпосланець США з питань Гренландії підтвердив повагу до суверенітету острова та виключив військове втручання

20:15 24.12.2025
На Сумщині через ворожі атаки вже постраждало п'ятеро людей - ОВА

На Сумщині через ворожі атаки вже постраждало п'ятеро людей - ОВА

07:23 24.12.2025
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до трьох - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до трьох - ОВА

05:17 24.12.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя - ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя - ОВА

10:08 27.11.2025
У Нігерії введено надзвичайний стан

У Нігерії введено надзвичайний стан

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

ОСТАННЄ

Росії довелося відкласти плани збільшення виробництва і експорту ЗПГ через санкції - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 115 ворожих атак - Генштаб

УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від атаки БпЛА у Чернігові

Росіяни скинули КАБи на Запорізький район, постраждало четверо людей

Рятувальний вертоліт зазнав аварії на горі Кіліманджаро в Танзанії, п'ятеро людей загинули

Кількість постраждалих в Чернігові зросла до десяти людей – поліція

Львівський "Електронмаш" поставить Рівненській АЕС п'ять автобусів майже за 75,4 млн грн

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії наступні можливі спільні кроки у розмові з США

Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

"Укренерго" у пʼятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА