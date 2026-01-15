Внаслідок російських ударів на Херсонщині одна людина загинула, дев'ятеро поранених
Російські окупанти протягом 15 січня здійснювали обстріли населених пунктів Херсонщини артилерійською, мінометною зброєю та дронами різного типу, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"Станом на 17:30 відомо, що від наслідків російської агресії одна людина загинула та дев’ятеро – дістали поранень", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.
Так, близько 15:20 у Херсоні ворог спрямував FPV-дрон у цивільний автомобіль – загинув водій. Крім того вночі російська армія атакувала артилерією передмістя обласного центру. Восьмеро мирних жителів, більшість з яких літні люди, отримали поранення різного ступеню.
Ще один чоловік дістав травм у Херсоні близько 15:40 – окупанти скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).