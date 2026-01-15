Інтерфакс-Україна
19:00 15.01.2026

Зеленський обговорив з головою МЗС Албанії оборонне співробітництво та євроінтеграцію

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою з питань Європи та закордонних справ Албанії Елісою Спіропалі.

"Цей візит – під час дуже складних днів для України, для наших людей. І це сильний сигнал підтримки. Цінуємо й те, що сьогодні міністерка не просто тут, а й особисто відвідує та підтримує наших воїнів, які проходять реабілітацію", - наголосив Зеленський, коментуючи зустріч в телеграм-каналі.

Як повідомив президент, під час зустрічі сторони обговорили військову співпрацю – оборонне виробництво, інтеграцію України та Албанії до ЄС та розвиток програми PURL, а саме – можливе приєднання Албанії до програми цього року.

"Окремо поінформував про наші зусилля в дипломатії з партнерами заради миру. Обговорили й посилення санкцій проти РФ. Санкції – критично важливий інструмент для послаблення здатності Росії продовжувати війну", - підкреслив Зеленський.

Президент також відзначив Спіропалі орденом княгині Ольги І ступеня і подякував за підтримку України.

 

