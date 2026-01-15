Інтерфакс-Україна
Події
18:56 15.01.2026

ОВА працюють з бізнесом для переходу на прямі договори з імпорту е/е – заступник глави ОП

1 хв читати
ОВА працюють з бізнесом для переходу на прямі договори з імпорту е/е – заступник глави ОП
Фото: https://www.president.gov.ua

Обласні військові адміністрації працюють з промисловими підприємствами та бізнесом на місцях для переходу на прямі закупівлі імпортної електроенергії, повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

"ОВА продовжують роботу щодо розширення переліку підприємств у регіонах, які переходять на прямі угоди із закупівлі електроенергії з-за кордону. Це важливе завдання в областях, яке дозволить зекономити більше потужності для забезпечення електрикою людей", – написав Микита в Телеграм у четвер.

За його словами, на місцях йде комунікація з кожним окремим підприємством.

"Це сотні об’єктів виробничих потужностей, котрі потребують електроенергії. Маємо хороший зворотний зв’язок. Бізнес готовий включатися та закуповувати електроенергію з-за кордону", – зазначив Микита.

Як повідомлялося, повідомив президент України Володимир Зеленський після проведення енергетичного селектору наголосив, що уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою.

Нещодавно голова Держенергонагляду Анатолій Замулко зазначив, що можливості для збільшення обсягів є, оскільки потужності перетину використовуються приблизно на 70%.

Потужність міждержавного перетину на січень збільшена до 2450 МВт (у грудні було 2300 МВт).

Як повідомляла нещодавно прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, перегляд та скорочення переліку об’єктів з пріоритетним забезпеченням світлом дозволив вивільнити в загальну мережу приблизно 1 МВт потужності, який можна розподілити на всіх споживачів.

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ОСТАННЄ

"Суспільне" опублікувало пісні фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

Окупанти вдарили по Харкову безпілотником, наслідки уточнюються

Три дитини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

Зеленський обговорив з головою МЗС Албанії оборонне співробітництво та євроінтеграцію

Чернишов підтвердив, що Єрмак є його "кумом", але не підтримує з ним звʼязок, як і з Міндічем

Зеленський: Зустрілися із Залужним, подякував йому за роботу, обговорили дипломатичні завдання

Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

США офіційно підтвердили захват танкеру Veronica

"Київтеплоенерго" виділило 50 млн грн на преміювання працівників – Кличко

Внаслідок російських ударів на Херсонщині одна людина загинула, дев'ятеро поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА