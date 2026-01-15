ОВА працюють з бізнесом для переходу на прямі договори з імпорту е/е – заступник глави ОП

Фото: https://www.president.gov.ua

Обласні військові адміністрації працюють з промисловими підприємствами та бізнесом на місцях для переходу на прямі закупівлі імпортної електроенергії, повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

"ОВА продовжують роботу щодо розширення переліку підприємств у регіонах, які переходять на прямі угоди із закупівлі електроенергії з-за кордону. Це важливе завдання в областях, яке дозволить зекономити більше потужності для забезпечення електрикою людей", – написав Микита в Телеграм у четвер.

За його словами, на місцях йде комунікація з кожним окремим підприємством.

"Це сотні об’єктів виробничих потужностей, котрі потребують електроенергії. Маємо хороший зворотний зв’язок. Бізнес готовий включатися та закуповувати електроенергію з-за кордону", – зазначив Микита.

Як повідомлялося, повідомив президент України Володимир Зеленський після проведення енергетичного селектору наголосив, що уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватною сферою.

Нещодавно голова Держенергонагляду Анатолій Замулко зазначив, що можливості для збільшення обсягів є, оскільки потужності перетину використовуються приблизно на 70%.

Потужність міждержавного перетину на січень збільшена до 2450 МВт (у грудні було 2300 МВт).

Як повідомляла нещодавно прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, перегляд та скорочення переліку об’єктів з пріоритетним забезпеченням світлом дозволив вивільнити в загальну мережу приблизно 1 МВт потужності, який можна розподілити на всіх споживачів.