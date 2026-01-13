Зеленський про ліквідацію наслідків ударів РФ: Готові допомагати громадам, але вони самі мають бути максимально активними

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Влада готова допомагати громадам ліквідовувати наслідки російських обстрілів, але потрібна максимальна активність самих громад, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Прем’єр-міністр Юлія Свириденко та урядовці в постійній комунікації з очільниками областей – готові допомагати громадам так, як це необхідно в цій ситуації. Але громади мають бути самі максимально активними – багато залежить саме від того, чи фахово побудована робота в містах", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

Він подякував очільникам громад, "які у своїх громадах, які з людьми, дійсно допомагають і про яких люди можуть сказати, що вони дійсно поруч та ефективні".

За словами Зеленського, вже далеко не перший тиждень цієї зими ремонтні бригади та комунальні служби в багатьох містах України працюють цілодобово, і погода додає викликів.