Зеленський висловив співчуття Трампу та американцям через повені в Техасі

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту США Дональду Трампу та американцям у зв'язку з повенями в Техасі.

"Наші співчуття президенту США, американському народові та всім мешканцям Техасу, які постраждали від жахливих, смертоносних повеней. Співчуваємо сім’ям понад двох десятків загиблих, а також усім американським громадам, які постраждали від цього стихійного лиха", - написав він в соцмережі Х в суботу.

Зеленський висловив також сподівання, що зниклі, зокрема діти з літнього табору, якнайшвидше повернуться до безпечного місця та побажав сил рятувальникам і якнайшвидшого відновлення постраждалим від повені регіонам.

Як повідомлялося, сильні зливи, що обрушилися на центральну частину округу Керр, штат Техас (США), за лічені години призвели до того, що в п'ятницю 24 людини загинули і ще більше зникли безвісти, зокрема понад 20 дівчаток, які відвідували літній табір, пише Associated Press (АР).

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1941558094078636120