Інтерфакс-Україна
Події
16:31 05.07.2025

У Техасі внаслідок повені загинули 24 людини, понад 20 дітей зникли безвісти в літньому таборі

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Сильні зливи, що обрушилися на центральну частину округу Керр, штат Техас (США), за лічені години призвели до того, що в п'ятницю 24 людини загинули і ще більше зникли безвісти, зокрема понад 20 дівчаток, які відвідували літній табір, пише Associated Press (АР).

"Щонайменше 10 дюймів (25 сантиметрів) дощу випало вночі в центральному окрузі Керр, спричинивши раптову повінь на річці Гваделупа", - зазначається в повідомленні.

За інформацією поліції, загинуло 24 людини. Влада заявила, що наразі врятовано 237 осіб, зокрема 167 за допомогою вертольота.

Зниклі діти відвідували християнський табір у невеликому містечку Хант.

13-річна Елінор Лестер сказала, що її та її сусідів по будинку довелося доставити на вертольоті в безпечне місце. "Табір був повністю зруйнований", - сказала вона.

Ситуація все ще розвивається, і офіційні особи заявили, що кількість загиблих може змінитися, оскільки рятувальні операції з пошуку невказаної кількості зниклих безвісти тривають.

Теги: #повінь #жертви #техас

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