Під завалами у Харкові знайдено фрагменти тіла ще однієї людини, кількість жертв атаки 2 січня зросла до трьох - мер

У Харкові під завалами будинку, зруйнованого вибухами вдень 2 січня, знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі з посиланням на інформацію Ситуаційного центру.

Раніше повідомлялося, що з-під завалів було деблоковано тіла 3-річного Максима і його 22-річної мами.

Рятувально-пошукова операція триває.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3334