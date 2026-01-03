Інтерфакс-Україна
22:10 03.01.2026

Під завалами у Харкові знайдено фрагменти тіла ще однієї людини, кількість жертв атаки 2 січня зросла до трьох - мер

У Харкові під завалами будинку, зруйнованого вибухами вдень 2 січня,  знайдено фрагменти тіла ще однієї людини.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі з посиланням на інформацію Ситуаційного центру.

Раніше повідомлялося, що з-під завалів було деблоковано тіла 3-річного Максима і його 22-річної мами.

Рятувально-пошукова операція триває.

