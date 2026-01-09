02:21 09.01.2026
В Києві у результаті ворожої атаки загинуло двоє осіб, п’ятеро поранені, зруйновано під’їзд у Дніпровському районі - мер
В столиці у результаті ворожої атаки загинули двоє людей, п’ятеро отримали поранення, окрім цього, у Дніпровському районі сталося руйнування одного під’їзду.
"Постраждали пʼятеро людей. Трьом із них медики надали допомогу на місці. Двох – госпіталізували", – зазначив Кличко у Телеграм.
У Дніпровському районі внаслідок влучання БпЛА у триповерховий житловий будинок сталося руйнування одного під’їзду, з будинку евакуювали 29 людей: "У Дніпровському районі внаслідок влучання БпЛА в триповерховий житловий будинок сталося руйнування одного підʼїзду та виникла пожежа. З будинку евакуювали 29 людей".
