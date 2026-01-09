Інтерфакс-Україна
Події
18:36 09.01.2026

Україна надала великий літієвий проект інвесторам, пов'язаним з Трампом - ЗМІ

Українська сторона в четвер, 8 січня, надала право на видобуток літію з великого державного родовища "Добра" інвесторам, серед яких є мільярдер Рональд Лаудер, друг президента США Дональда Трампа, повідомляє видання The New York Times у п'ятницю.

"Рішення було прийнято комісією українського уряду, за словами двох членів комісії, які висловилися на умовах анонімності через делікатний характер голосування. Хоча угода ще потребує офіційного затвердження Кабінетом міністрів України, чиновники заявили, що вона фактично укладена", - йдеться в статті.

Повідомляється, что Лаудер є спадкоємцем косметичної імперії, знає Трампа ще з часів коледжу і саме він підкинув йому ідею придбати багату на ресурси Гренландію. Іншим інвестором є TechMet, енергетична компанія, частково належна інвестиційній агенції уряду США, створеній під час першого терміну Трампа.

"Двоє членів комісії заявили, що консорціум-переможець випередив конкурентів, виконавши більшість критеріїв тендеру, відкинувши будь-які припущення про фаворитизм. Проте, розвиваючи зв'язки з інвесторами, пов'язаними з Трампом і його адміністрацією, Київ позиціонує себе в вигідному для себе світлі перед американським лідером, прагнучи отримати його підтримку в мирних переговорах з Росією, спираючись на зусилля, спрямовані на те, щоб зацікавити його бізнес-орієнтований склад розуму", - повідомляє видання.

Видання зазначає, що літієве родовище "Добра" в центральній Україні є одним з найбільших запасів літію в країні, а літій є ключовим компонентом для виробництва електричних батарей. "Воно буде розроблятися за контрактом про розподіл продукції, який дозволяє інвесторам видобувати корисні копалини в обмін на розподіл продукції з українським урядом. Згідно з угодою між США та Україною про корисні копалини, половина доходів, які український уряд отримує від родовища літію "Добра", буде спрямована до спільного інвестиційного фонду", - йдеться в статті.

Укладена в 2025 році українсько-американська угода про спільний видобуток на території України корисних копалин передбачає, що компанія, яка прагне розробляти родовище і потребує додаткових інвесторів, повинна спочатку представити свій проект фонду - механізм, розроблений для сприяння інтересам американського бізнесу. "У випадку з літієвим родовищем Добра це може спричинити потенційні конфлікти інтересів, оскільки американська агенція, яка контролює фонд, - Міжнародна корпорація фінансування розвитку США - також володіє часткою в TechMet", - зазначає видання.

"Наразі залишається незрозумілим, скільки саме пан Лаудер і TechMet зобов'язалися інвестувати в розробку літієвого родовища Добра. У тендері було встановлено мінімальний обсяг інвестицій у розмірі $179 млн, але член комісії, яка голосувала в четвер, заявив, що зобов'язання консорціуму були значно вищими. Однак інвестиції потребують років, щоб перетворитися на фактичний видобуток і прибуток. Консорціум повинен спочатку провести геологічну розвідку, щоб визначити справжню вартість надр родовища, а потім профінансувати обладнання та інфраструктуру, необхідні для видобутку. Експерти галузі кажуть, що зазвичай потрібно близько 15 років, щоб перейти від реального відкриття до видобутку", - йдеться в статті.

