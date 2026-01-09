Інтерфакс-Україна
Події
18:59 09.01.2026

МАГАТЕ хоче домовитися про чергове перемир’я щодо ЗАЕС для ремонту Україною останньої резервної ЛЕП – Гроссі

2 хв читати
МАГАТЕ хоче домовитися про чергове перемир’я щодо ЗАЕС для ремонту Україною останньої резервної ЛЕП – Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочало консультації з Україною та РФ щодо встановлення тимчасової зони припинення вогню для ремонту останньої резервної лінії електропередач 330 кВ Запорізької АЕС, пошкодженої та відключеної внаслідок військових дій, повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

"МАГАТЕ продовжує активно співпрацювати з обома сторонами для забезпечення ядерної безпеки та охорони на станції. Ми впевнені, що Російська Федерація та Україна продовжуватимуть конструктивно співпрацювати з нами для проведення цих необхідних ремонтних робіт та зменшення ризику аварії", – сказав Гроссі, слова якого наводяться на сайті МАГАТЕ у п’ятницю.

Там пояснюється, що такі перемовини між сторонами МАГАТЕ почало 2 січня, і в пропозиції міститься прохання до них домовитися про тимчасову зону припинення вогню приблизно за 10 км від відкритого розподільчого пристрою 330 кВ ЗАЕС, "щоб українські техніки могли безпечно виконувати необхідні ремонтні роботи".

Агентство звертає увагу на те, що зараз станція повністю залежить від єдиної функціонуючої лінії 750 кВ.

Водночас воно наголошує, що протягом минулого тижня його команда, присутня на ЗАЕС, повідомила про значне збільшення військової діяльності навколо неї, зокрема про вибухи, чутні поблизу. Крім того, як зазначається в повідомленні, групи МАГАТЕ, присутні на АЕС країни, які працюють, – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській, та на майданчику Чорнобильської АЕС, - повідомляють, що військові напади на електричну інфраструктуру країни продовжують впливати на ядерну безпеку на станціях.

"Одна АЕС знизила свою потужність 25 грудня, коли військові дії призвели до пошкодження та відключення однієї лінії електропередачі",  – зазначає МАГАТЕ. 

Через постійну військову діяльність на енергетичній інфраструктурі країни Гроссі оголосив про підготовку МАГАТЕ чергової експертної місії на електричні підстанції України. 

Як повідомлялося, останнє перемир’я щодо окупованої Росією ЗАЕС було оголошено 29 грудня 2025 року - тоді проводилися ремонтні роботи на лінії електропередачі поблизу неї.

Від початку російської окупації 4 березня 2022 року ЗАЕС через втрату всіх ліній електроживлення (а вона отримує е/е з ОЕС України) неодноразово переживала повні й часткові блекаути із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки, відмова яких може спричинити аварійну ситуацію.

Теги: #магате #гроссі

