Зеленський: У Києві мають бути всі резервні схеми протидії спробам окупантів вимкнути місто

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Спроби російських окупантів вразити енергетичні обʼєкти по всій Україні вказують на ставлення РФ до США та їх дипломатичних зусиль з припинення війни, зазначає президент України Володимир Зеленський.

"Росіяни користуються погодою – похолоданням – і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти. Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію", - написав Зеленсбкий в Телеграм.

Він також зазначив важливість того, щоб Київ, який став основною мішенню російських обстрілів минулої ночі, мобілізував свої фінансові ресурси для вирішення спричинених атакою проблем.

"Минулої ночі було більше 200 російських дронів і також значна кількість балістики, і в основному проти Києва. Чотири людини вбиті. Мої співчуття рідним. Майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим – Одеса. Основна російська тактика – намагатись повністю "вимкнути" міста. Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога і готувались до повної протидії – до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього, як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України, і повинні бути всі необхідні резервні схеми", - наголосив президент.

За його словами, ремонтні бригади по всій країні задіяні на максимум сил. "Зараз тривають відновлювальні роботи в наших містах, наших громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, в Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях. Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. Задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, внаслідок атаки російських військ на Київ 9 січня загинули четверо і поранені 25 осіб, серед них — медики, рятувальники та працівники поліції. Було пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівля посольства Катару, трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет та заправна станція, вибиті вікна у дитячому садочку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масованого обстрілу без тепла у столиці лишилося майже 6 тисяч багатоповерхівок, але станом на вечір теплопостачання вже повернули мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. За його словами, фахівці "Київтеплоенерго" працюють у режимі надзвичайної ситуації. Наразі працівники "Київтеплоенерго" спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир.