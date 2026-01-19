Інтерфакс-Україна
16:32 19.01.2026

Уродженець Макіївки, який воював проти ЗСУ на Харківському та Луганському напрямках, отримав 15 років ув'язнення

Основ’янський райсуд Харкова визнав винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) 39 річного військовополоненого мешканця Макіївки (Донецька обл.), який воював проти українських Сил оборони на Харківському та Луганському напрямках.

"Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна... До набрання вироком законної сили він утримуватиметься у таборі для військовополонених", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, у квітні 2025 року, перебуваючи у Санкт-Петербурзі, чоловік добровільно підписав контракт з міноборони РФ і був розподілений до військової частини 50333 на посаду командира розвідувального відділення. Він також отримав паспорт громадянина РФ.

На Луганському напрямку обвинувачений здійснював підтримку наступальних операцій, посилення позицій окупантів і захоплення українських населених пунктів. Влітку 2025 року, коли російський військовий підрозділ був направлений на Куп’янський напрямок (Харківська обл.), чоловік брав участь у штурмових діях, супроводжував розвідувальні виходи, а також сприяв просуванню ЗС РФ у напрямку українських оборонних позицій.

Під час чергової спроби просування окупантів у м. Куп’янськ він був взятий у полон Збройними Силами України.

У судовому засіданні обвинувачений визнав вину у повному обсязі.

