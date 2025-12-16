САП: Касаційний суд лишив в силі вирок нардепу Сольвару

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без задоволення касаційні скарги сторони захисту і лишив в силі рішення суду про визнання народного депутата Руслана Сольвара винуватим у незаконному отриманні компенсації за винайм номера в готелі "Київ".

"Таким чином, Верховний Суд підтвердив законність рішення суду", - повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Сольвара визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади (окрім виборних) строком на 1 рік та зі штрафом у розмірі 8500 гривень. Зазначимо, що колишній нардеп наразі перебуває в СІЗО.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.