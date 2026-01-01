Двох громадян засуджено до 15 років ув’язнення за участь у бойових діях проти України

Солом’янський районний суд м. Києва визнав двох громадян винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

"Встановлено, що засуджені, будучи громадянами України, в умовах воєнного стану свідомо перейшли на бік країни-агресора та брали участь у бойових діях проти України. Так, один із чоловіків у листопаді 2024 року, перебуваючи на території рф, добровільно підписав контракт про проходження військової служби та вступив до лав збройних сил рф. У грудні 2024 року він був переміщений до Луганської області, де виконував бойові накази військового командування рф та готувався до збройного наступу на позиції Збройних сил України", - вказується у повідомленні.

Інший засуджений у січні 2024 року, перебуваючи на території РФ, також добровільно підписав контракт та вступив до лав збройних сил країни-агресора. Після проходження підготовки його було направлено до Луганської області, а згодом до Харківської області, де він утримував бойові позиції збройних сил РФ, виконував бойові завдання та готувався до наступальних дій проти підрозділів Збройних сил України.

Під час бойових зіткнень з підрозділами Сил оборони на території Луганської та Харківської областей військовослужбовці склали зброю та були взяті у полон.

Вироками Солом’янського районного суду м. Києва військовослужбовців визнано винними та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 15 (п’ятнадцять) років з конфіскацією майна.

До набрання вироками законної сили вони перебуватимуть під вартою.