Інтерфакс-Україна
Події
14:05 16.12.2025

Росіянина, який катував цивільне населення під час окупації Липецької ОТГ, заочно засуджено до 12 років ув’язнення

2 хв читати
Росіянина, який катував цивільне населення під час окупації Липецької ОТГ, заочно засуджено до 12 років ув’язнення

Дергачівський райсуд Харківської області заочно визнав громадянина РФ винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України у редакції 2022 року) і призначив йому максимальне покарання — 12 років позбавлення волі.

"Триває строк на апеляційне оскарження. Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя на території РФ, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, засуджений (уродженець Бєлгородської області, який напередодні повномасштабного вторгнення мешкав у Стрілечій Харківської області) з березня 2022 року виконував обов’язки "начальника дільничних" окупаційної поліції на території Липецької ОТГ.

Разом із російськими військовими він силоміць затримував місцевих мешканців і відвозив їх до катівень, що були облаштовані у будівлі МПП "Гоптівка" та у підвалі багатоповерхівки у Стрілечій.

Він спільно з окупантами допитував ув’язнених, примушував їх до негласної співпраці з РФ, а також намагався отримати відомості про розташування позицій ЗСУ та місця проживання ветеранів АТО і правоохоронців. У разі відмови надавати інформацію "начальник дільничних" бив затриманих гумовим кийком або дерев’яним молотком, катував електрострумом, через рушник лив на обличчя воду, блокуючи тим самим доступ повітря. Останню процедуру він називав "банним днем". Серед потерпілих від його дій був зокрема важко онкохворий батько українського військовослужбовця.

Крім того, псевдоначальник примушував ув’язнених брати участь у так званих армійських іграх, які передбачали перевдягання у прикордонників чи поліцейських та виконання певних завдань.

Потерпілим забороняли ходити до вбиральні, а годували їх недоїдками після російських військових.

Після деокупації Ліпецької ОТГ українськими Силами оборони "начальник дільничних" утік до РФ.

Теги: #оккупант #суд #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 15.12.2025
Керівник апарату КМДА повідомив про рішення суду щодо незаконного притягнення до відповідальності

Керівник апарату КМДА повідомив про рішення суду щодо незаконного притягнення до відповідальності

18:32 12.12.2025
Суд долучив до матеріалів справи про санкції проти Порошенка рішення ЄСПЛ про захист прав підсанкційних осіб

Суд долучив до матеріалів справи про санкції проти Порошенка рішення ЄСПЛ про захист прав підсанкційних осіб

18:23 12.12.2025
Суд долучив до матеріалів справи про санкції проти Порошенка рішення ЄСПЛ про захист прав підсанкційних осіб

Суд долучив до матеріалів справи про санкції проти Порошенка рішення ЄСПЛ про захист прав підсанкційних осіб

13:23 11.12.2025
До суду в справі про припинення діяльності УПЦ (МП) надійшла заява, у якій виявили гроші

До суду в справі про припинення діяльності УПЦ (МП) надійшла заява, у якій виявили гроші

17:55 05.12.2025
Двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України, засуджені до 15 років в’язниці

Двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України, засуджені до 15 років в’язниці

18:15 03.12.2025
Колишнього прем’єр-міністра Азарова заочно засуджено до 15 років ув’язнення за держзраду - СБУ

Колишнього прем’єр-міністра Азарова заочно засуджено до 15 років ув’язнення за держзраду - СБУ

15:19 28.11.2025
Депутатка з Хмельниччини, її син та донька отримали по 15 років тюрми за роботу на ворога

Депутатка з Хмельниччини, її син та донька отримали по 15 років тюрми за роботу на ворога

14:35 27.11.2025
Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

Російський суд засудив до довічного вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту у жовтні 2022р.

20:30 26.11.2025
Ще п'ятьох кримчан засудили окупанти до 13-19 років колонії за участь у Хізб ут-Тахрір

Ще п'ятьох кримчан засудили окупанти до 13-19 років колонії за участь у Хізб ут-Тахрір

19:22 06.11.2025
Офіс генерального прокурора оскаржить виправдувальний вирок військовослужбовцю РФ

Офіс генерального прокурора оскаржить виправдувальний вирок військовослужбовцю РФ

ВАЖЛИВЕ

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України

Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

Освітній омбудсмен Лещик: у нас освіта відділена від релігії, я до цього ставлюся досить жорстко

ОСТАННЄ

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Прем’єр Нідерландів сподівається на ухвалення Єврорадою рішення щодо фінансування потреб України за допомогою заморожених російських активів

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

Міносвіти: 19 закладів освіти отримали сучасну агротехніку в межах проекту з JICA

Рада надала право центрам рекрутингу ЗСУ вести реєстр призовників

У Києві чоловік підпалив відділення Укрпошти, вважаючи, що допомагає СБУ

Ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, вважає Залужний

Міністр оборони Великої Британії оголосив про інвестицію 600 млн фунтів стерлінгів на ППО для України

Зеленський: Путін вірить лише в силу та гроші, тому російські активи можуть і повинні бути використані для захисту від агресії Росії

Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА