Росіянина, який катував цивільне населення під час окупації Липецької ОТГ, заочно засуджено до 12 років ув’язнення

Дергачівський райсуд Харківської області заочно визнав громадянина РФ винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України у редакції 2022 року) і призначив йому максимальне покарання — 12 років позбавлення волі.

"Триває строк на апеляційне оскарження. Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя на території РФ, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, засуджений (уродженець Бєлгородської області, який напередодні повномасштабного вторгнення мешкав у Стрілечій Харківської області) з березня 2022 року виконував обов’язки "начальника дільничних" окупаційної поліції на території Липецької ОТГ.

Разом із російськими військовими він силоміць затримував місцевих мешканців і відвозив їх до катівень, що були облаштовані у будівлі МПП "Гоптівка" та у підвалі багатоповерхівки у Стрілечій.

Він спільно з окупантами допитував ув’язнених, примушував їх до негласної співпраці з РФ, а також намагався отримати відомості про розташування позицій ЗСУ та місця проживання ветеранів АТО і правоохоронців. У разі відмови надавати інформацію "начальник дільничних" бив затриманих гумовим кийком або дерев’яним молотком, катував електрострумом, через рушник лив на обличчя воду, блокуючи тим самим доступ повітря. Останню процедуру він називав "банним днем". Серед потерпілих від його дій був зокрема важко онкохворий батько українського військовослужбовця.

Крім того, псевдоначальник примушував ув’язнених брати участь у так званих армійських іграх, які передбачали перевдягання у прикордонників чи поліцейських та виконання певних завдань.

Потерпілим забороняли ходити до вбиральні, а годували їх недоїдками після російських військових.

Після деокупації Ліпецької ОТГ українськими Силами оборони "начальник дільничних" утік до РФ.