Зеленський про домовленості в Парижі: важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важливим підсумком переговорів з Коаліцією охочих є наявність ґрунтовних документів, в т.ч. спільної декларації всіх країн коаліції та тристоронньої декларації Франції, Британії та України. Про це Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі у вівторок.

"Важливо, що сьогодні є ґрунтовні документи коаліції – спільна декларація всіх країн коаліції та тристороння декларація Франції, Британії та України. Документи ці є, і це сигнал, наскільки серйозно і Європа, і вся Коаліція охочих готові працювати заради реальної безпеки. Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах з парламентами, щоб у момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, у нас була повна готовність розмістити сили коаліції", - написав Зеленський у Телеграм.

"Деталі опрацьовані в системі інших документів. Визначено, які країни готові брати лідерство в елементах гарантування безпеки на землі, у небі, на морі, у відновленні. Визначено, які сили потрібні. Визначено, як сили будуть управлятись і на яких рівнях буде командування", - зазначив Зеленський.

Президент також окреслив найбільш важливі, на його переконання, цілі.

"Має бути визначено, як буде працювати моніторинг. Має бути абсолютно чітко визначено, як буде підтримуватись і фінансуватись належна сила та кількість української армії. Сьогодні я про це говорив окремо, і це, ми вважаємо, ключовий елемент – наша українська сила. І на основі нашої армії будуть ефективно працювати всі інші елементи", - наголосив Зеленський.

Він звернув увагу на представницький рівень зустрічі Коаліції охочих в Парижі, в якій взяли участь 27 лідерів держав, ЄС, НАТО, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії.

