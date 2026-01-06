Інтерфакс-Україна
Події
22:54 06.01.2026

Румунія готова виконати свою частину роботи шляхом підтримки України та посилення безпеки в Чорному морі - Дан

Президент Румунії Нікушор Дан заявив про готовність його країни продовжувати багатовимірну підтримку України та сприяти безпеці у Чорному морі. Про це Дан написав на платформі X після зустрічі Коаліції охочих у Парижі за участю президента України Володимира Зеленського.

"Ми домовилися про необхідність подальшої підтримки України та надійних гарантій безпеки, щоб запобігти новій війні в нашому регіоні. Мирні переговори вийшли на критичну стадію, і наша єдність та координація є важливішими ніж будь-коли. Усі учасники Коаліції охочих рішуче підтримують зусилля, очолювані США. Наша спільна мета – досягнення справедливого і тривалого миру на основі поваги до міжнародного права", - написав Дан на X у вівторок.

Він зазначив, що "Румунія готова виконати свою частину роботи шляхом продовження багатовимірної підтримки України та посилення безпеки в Чорному морі".

Джерело: https://x.com/NicusorDanRO/status/2008625032830853450?s=20

Теги: #румунія #заява #париж #коаліція

